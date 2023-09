Jolanda Renga pubblica il suo primo romanzo: quanto costa e di che cosa parla 

Jolanda, figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, pubblica il suo primo romanzo sorprendendo tutti, ecco qualche dettaglio in più su quanto costa e di che cosa parla.

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno avuto una lunga storia d’amore dalla quale sono nati due figli: Jolanda e Leonardo. La primogenita è stata spesso protagonista della cronaca rosa negli ultimi tempi perché presa di mira sui social.

La ragazza, classe 2004, ha concesso una bellissima e toccante intervista a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo per dire come reagisce alle critiche e qual è il rapporto con i suoi genitori famosi. Essere figli d’arte a volte non è facile, ma a 19 anni Jolanda Renga pubblica il suo primo romanzo ed ecco qualche informazione su quanto costa e di che cosa parla.

È un obiettivo importantissimo per lei e Ambra e Francesco non potrebbero essere più fieri. Lo hanno già dimostrato sui social invitando tutti a leggere il libro della figlia che si dimostra essere una storia davvero sorprendente.

Titolo e trama

Il primo romanzo di Jolanda Renga si intitola “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia” ed è uscito il 26 settembre 2023. La protagonista della storia è Giaele, una ragazza adolescente che sta affrontando il tema dell’educazione sentimentale.

Come tutte le ragazze è presa da un ragazzo che le fa battere forte il cuore, ma ben presto scoprirà che la cosa più importante è prima di tutto amare se stessi. È una strada in salita, difficile da percorrere, con momenti di forte disperazione e sconforto.

Il papà Renga promette che ci saranno sorprese in questa storia perché, naturalmente, è stato una delle prime persone a leggere il libro tutto d’un fiato.

Jolanda Renga pubblica il suo primo romanzo: quanto costa e dove trovarlo

Si poteva acquistare il libro in prevendita sulle piattaforme online già nei giorni precedenti alla pubblicazione. Dal 26 settembre è disponibile in tutte le piattaforme online e nelle librerie. Il prezzo è di 18,90 euro, ma può variare sensibilmente a seconda del venditore.

Ad esempio, su Amazon, la principale piattaforma usata per lo shopping online, si può trovare al costo di 17,95 euro con uno sconto del 5%. Stesso prezzo scontato anche sulla piattaforma Ibs.it.

Dal profilo Instagram di Jolanda arrivano ogni giorno dei post sul libro e dei prossimi appuntamenti che la vedranno impegnata nella promozione del suo traguardo e del suo punto di partenza probabilmente per una carriera da scrittrice.