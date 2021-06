Chi ama i panorami, le grotte e il mare deve assolutamente leggere queste righe. In particolare, il luogo che stiamo per raccontare è unico al Mondo perché racchiude insieme tutte queste cose. Siamo in Liguria, e specialmente nella provincia di Savona.

Costa di Ponente o Riviera delle Palme

I liguri la chiamano la Costa di Ponente, ma anche Riviera delle Palme. A pochi chilometri da Savona troviamo la cittadina di Noli, già fortezza romana e poi longobarda. E, vicino a Noli, troviamo una delle grotte più belle del Mondo. Ecco la straordinaria grotta panoramica sul mare italiano, un tempo casa dei pirati.

Escursioni in Liguria

Quando siamo in vacanza in Liguria possiamo scegliere di fare due cose. Di solito, moltissime famiglie italiane passano il loro tempo in spiaggia, specialmente quando hanno dei bambini. Certo, si tratta di una scelta di comodità, e di estremo relax.

Altre famiglie, invece, scelgono di compiere delle piccole escursioni, anche senza macchina. Vediamo la migliore scelta da fare, magari mettendo d’accordo tutti. Un giorno di nuvole e freddo non è il massimo per prendere il sole sulla spiaggia, quindi partiamo.

Ecco la straordinaria grotta panoramica sul mare italiano, un tempo casa dei pirati

Della Liguria abbiamo già parlato di questa spiaggia libera e meravigliosa, ma oggi vogliamo parlare della Grotta dei Falsari.

Per arrivarci, dobbiamo prendere un sentiero che parte dalla città di Noli e si inerpica nelle colline della macchia mediterranea attigue al mare.

Consigliamo naturalmente di mettersi scarpe comode e chiuse. Dobbiamo evitare i sandali, dato che nella macchia mediterranea è molto facile tagliarsi e farsi male.

La segnaletica è davvero buona, dopo una buona oretta di cammino arriviamo alla grotta. La leggenda e la storia raccontano che in questo luogo i pirati si nascondevano dalle barche genovesi. Un’escursione davvero da non perdere!