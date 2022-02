Questa saporita erba aromatica fonte di ferro e tanti altri nutrienti aiuterebbe a mantenere in salute anche il cuore e le ossa

Lo abbiamo detto spesso e non ci stancheremo mai di ripeterlo, la salute passa anche dalla cucina e dall’alimentazione, a volte è anzi un elemento cruciale per quanto riguarda alcune patologie.

Un’alimentazione corretta, uno stile di vita senza troppi eccessi e caratterizzato anche da una regolare attività fisica può fare la differenza.

In questo senso, un altro elemento non di poco conto è la qualità e il tipo di prodotti che scegliamo per la nostra tavola.

Sappiamo, infatti, che consumare in abbondanza frutta e verdura è uno dei consigli più inflazionati.

Ciò che, però, pochi considerano è che alcuni frutti o ortaggi potrebbero aiutarci più di altri rispetto ad alcuni disturbi o funzionalità organiche.

Per ossa ed arterie d’acciaio esisterebbe infatti un ortaggio amico della salute cardiovascolare.

Ma non finisce qui.

Infatti, questa saporita erba aromatica di cui parleremo a breve aiuterebbe anche il cuore e le ossa.

Non è solo fatalità ma anche amor proprio

Prima di scoprire di quale erba stiamo parlando è importante sottolineare, se mai ce ne fosse bisogno, che non esistono cibi miracolosi.

Nessun ortaggio, frutta o spezia è in grado di renderci immuni da determinate patologie.

Certo è che non sempre possiamo parlare soltanto di fatalità.

In molti casi a fare la differenza è anche una buona dose d’amor proprio, che deve servirci per mantenere uno stile di vita corretto.

Praticare uno sport è importantissimo non soltanto per gestire lo stress ed aumentare il buonumore.

Mantenere un peso forma ci consentirà di evitare traumi a carico delle articolazioni e soprattutto grasso viscerale.

Evitiamo dunque anche vizi come fumo di sigaretta ed alcol e, con la giusta alimentazione, di certo non diventeremo immortali. Quel che è certo è che daremo filo da torcere a diversi malanni.

Abbiamo dunque molti modi per cercare di assicurarci la miglior forma possibile.

Questa saporita erba aromatica fonte di ferro e tanti altri nutrienti aiuterebbe a mantenere in salute anche il cuore e le ossa

Come anticipato, esiste un’erba aromatica ottima in cucina per insaporire carni, sughi, minestroni e tanto altro che sosterrebbe il benessere di ossa e cuore.

Stiamo parlando della maggiorana.

Quest’erba sarebbe infatti una buona fonte di ferro, antiossidanti e altri nutrienti alleati non solo della salute cardiovascolare ma anche del sistema immunitario.

A trarne giovamento sarebbero poi anche ossa e denti e svolgerebbe un’azione antibatterica ed antinfiammatoria.

Chiediamo consiglio dunque al nostro medico di fiducia per saperne di più e capire come utilizzarla al meglio in cucina.