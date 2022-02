Sono passate a mala pena poche ora dall’ultima fatica domestica che già siamo di nuovo catapultati nel medesimo impegno. Le faccende domestiche sono viste come una vera tortura. Chi lavora tutto il giorno non ha voglia di dedicare la serata o i fine settimana a fare lavatrici, spolverare e lavare i pavimenti. Neppure chi non lavora, a volte, riesce a gestire gli impegni per portare avanti una casa senza forzature.

Il problema risiede proprio all’inizio. Infatti tutto sta ad iniziare e non rimandare le faccende domestiche e il gioco è fatto. Ma quasi nessuno si ferma a pensare perché questa abitudine fa proprio bene alla salute, o perlomeno ci sfugge, presi da tanti impegni quotidiani.

Tante azioni quotidiane che sono una terapia per la nostra mente e il nostro corpo

Quasi nessuno immagina che lavare i pavimenti, spolverare e fare la lavatrice può farci star bene. Quando compiamo queste azioni nel quotidiano, inconsciamente ci stiamo prendendo del tempo anche per noi.

Prendiamo ad esempio una delle più comuni azioni, spolverare la casa. Mentre compiamo questo gesto, facciamo ordine nei nostri pensieri, riflettiamo su faccende in sospeso, ricordiamo fatti accaduti ed eliminiamo tutti i pensieri negativi.

Diciamo addio a preoccupazioni e ansie concentrandoci su quel movimento che permetterà di avere una casa più pulita e profumata.

Non a caso mentre siamo indaffarati nelle pulizie di casa, la mente si libera e si concentra solo su quello che stiamo facendo, senza influenze negative.

Non rimanderemo più le faccende domestiche dopo aver scoperto che pulire casa fa bene alla salute

Contro lo stress di fine giornata non c’è nulla di meglio di un bagno caldo, ma non prima di aver mangiato un boccone e aver fatto il bucato. Lavare i panni ci fa sentire meglio perché si lava via tutto lo stress della giornata, non ci fa accumulare panni che creano puzze e disordine e la sensazione di pulito è un antistress.

Pulire i pavimenti non fa bene solo al fisico, in quanto è un ottimo esercizio per perdere qualche centimetro sul girovita, ma fa bene anche all’umore. Infatti quel continuo movimento del mocio sul pavimento è davvero ipnotico, aiuta a rilassare insieme al profumo del sapone e al rumore dell’acqua.

Anche il cambio di stagione può farci star bene. Far ordine nel nostro armadio, buttando tutto ciò che è superfluo può aiutarci ad affrontare la stagione con positività iniziando a decidere su queste piccole cose. In fondo, accumulare non fa altro che mantenere un disordine che si ripercuote sulla nostra mente con effetti negativi.

Una casa ordinata anche nei mobili ci aiuta ad avere un ordine mentale schematico che ci porta ad essere più sereni. Inoltre da non sottovalutare, che con questa sana abitudine è difficile perdere qualcosa e probabilmente non rimanderemo più le faccende domestiche.

