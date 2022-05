Questa regola ha fatto risparmiare sugli acquisti milioni di persone e tutti dovremmo conoscerla per avere più soldi nel portafoglio

Sempre più persone preferiscono effettuare i propri acquisti attraverso la via telematica. In effetti, gli acquisti online sono molto comodi e basta un semplice click per ricevere, direttamente a casa, i prodotti scelti.

Certo, trattandosi di un mondo virtuale, possono esservi dei rischi. Ricordiamoci che le truffe, in questo campo, sono all’ordine del giorno. Soprattutto nell’ambito degli acquisti. Se non facciamo particolare attenzione, potremmo inserire le nostre coordinate bancarie in siti poco affidabili.

In ogni caso, per effettuare gli acquisti in tutta sicurezza, potremmo visitare i siti maggiormente conosciuti, come Amazon, e-Bay, Zalando e così via. Tuttavia, se, nel caso di acquisti di dispositivi tecnologici, succedesse qualcosa, la colpa non ricadrebbe sui rivenditori, ma su terze persone.

Alcuni siti certificati come sicuri, nel senso che per il corrispettivo che paghiamo sarebbe certo che il prodotto arrivi a casa, danno la possibilità di non effettuare l’acquisto immediatamente. Questo sarebbe un grande vantaggio poiché, senza rendercene conto, potremmo risparmiare soldi che altrimenti sprecheremmo.

48 ore potrebbero salvarci dall’impulso

Abbiamo mai sentito parlare di shopping dettato dall’istinto? Si tratta, semplicemente, di quella voglia irrefrenabile di acquistare d’impulso, sia cose necessarie che cose superflue. Ebbene, se vogliamo gestire meglio il nostro budget familiare, dovremmo iniziare a risparmiare.

Come fare a risparmiare? Innanzitutto, riducendo le spese superflue. Vi sono spese, infatti, che potremmo evitare di effettuare, almeno fino al momento in cui le nostre finanze non si riprendano. Tralasciando le uscite obbligatorie come spesa, bollette e tasse, vi sono spese non necessarie, che “possono aspettare”.

Alcuni siti online danno la possibilità di aspettare 48 ore. Questa regola ha fatto risparmiare sugli acquisti milioni di persone, dando l’opportunità di meditare se quel determinato acquisto fosse effettivamente necessario o meno.

In ogni caso, anche qualora i siti non dessero questa possibilità, dovremmo comunque imparare questa regola. Se ci dovessimo imbattere in un prodotto che ci piace, qualsiasi esso sia, aspettiamo prima di pagare. Meditiamoci su, facendo anche leva sulle spese obbligatorie e immediate che dovremmo affrontare.

Se, a fronte di un budget familiare limitato e di spese importanti, ci rendiamo conto che quell’acquisto può effettivamente aspettare, allora avremo risparmiato soldi che, altrimenti, avremmo sprecato per questioni più rilevanti.

In questo caso, avremo più soldi nel portafoglio e meno problemi che avrebbero potuto nascere con il partner. Comunque, risparmiare non significa eliminare tutti gli acquisiti non necessari, ma capire quando ciò sia possibile o meno.

