Non troppo lontano dall’Italia si trova una piccola isola veramente particolare. Qui, infatti, sarà possibile scoprire delle bellissime grotte marine, nuotare insieme alle tartarughe e godersi spiagge bianchissime. Per questi motivi questa poetica isola immersa in un mare azzurrissimo merita di essere visitata almeno una volta nella vita. Scopriamo assieme di vhe isola si tratta.

Spiagge bianchissime e acque cristalline

Nell’immaginario della maggior parte degli italiani le isole greche rappresentano delle località di movida notturna, in cui passare delle pazze serate tra discoteche e drink.

Lontano dalle più famose e movimentate Mykonos e Santorini si trova però un’isola tranquilla capace di soddisfare i bisogni della maggior parte dei turisti. Parliamo di Zante, patria del famoso Ugo Foscolo e sede di spiagge bianchissime e acque cristalline.

Qui sarà possibile tanto rilassarsi su una sdraio quanto fare immersioni tra bellissime tartarughe marine. Inoltre, i più giovani e attivi potranno sempre divertirsi visitando i centri della vita notturna dell’isola. Insomma, quest’isola veramente speciale lascerà veramente poche persone scontente.

Ma cosa si può visitare nella ridente isola di Zante? Come abbiamo detto, questa località presenta delle attrazioni capaci di soddisfare quasi tutti quanti i gusti.

Gli amanti della natura e delle spiagge incontaminate, infatti, potranno godersi delle esperienze veramente particolari. Qui, infatti, sarà possibile nuotare tra bellissime tartarughe marine e rilassarsi sulla sabbia bianchissima della famosa Spiaggia del Relitto.

Inoltre, l’isola è costellata da grotte marine che poco hanno da invidiare a quelle celeberrime di Capri. Gli amanti della Grecia più vera non potranno invece precludersi una gita nell’entroterra, in cui è ancora possibile riscoprire la tradizione di questa terra antica.

Infine, tutti i turisti più festaioli non potranno perdersi le serate della frizzante Laganas, la città più turistica dell’isola in cui godere di serate un po’ più movimentate.

