In questo periodo, in vista dell’estate e della prova costume, tutti stiamo cercando di tornare in forma e perdere tutti i chili in più accumulati.

Non è facile, ci vuole tanta forza di volontà, una dieta equilibrata e costanza nel ritagliarci del tempo da dedicare all’esercizio fisico.

La frutta è indispensabile per una buona alimentazione, oltre a fornirci la giusta idratazione durante il caldo della stagione in arrivo. Inoltre, non fa ingrassare ed è salutare, alcuni di questi sono inoltre efficaci per bruciare i grassi in eccesso.

Ecco 3 frutti brucia grassi dolci e succosi che dovremo mangiare per tornare in forma in vista dell’estate, scopriamoli assieme

Il pompelmo consumato regolarmente può favorire il dimagrimento, ovviamente in contemporanea con un’alimentazione sana ed equilibrata.

Per bruciare i grassi attraverso il suo regolare consumo basterà utilizzarne una metà per berne il succo oppure mangiarla così senza spremerla.

I mirtilli neri hanno degli antiossidanti che innescano degli effetti sul metabolismo delle cellule, alterando persino il grasso addominale.

Questo frutto è ottimo per essere mangiato crudo così come è, basterà solo sciacquarlo prima di essere ingerito.

Possiamo gustarlo per la prima colazione ma anche come spuntino nella giornata abbinandolo con dello yogurt naturale magro e del muesli, il risultato sarà sensazionale.

I mirtilli si possono anche utilizzare per aromatizzare l’acqua, basterà versare uno strato di mirtilli freschi nel fondo di una bottiglia di vetro.

Successivamente aggiungiamo qualche fetta di limone e qualche fogliolina di menta, riempiamola poi con dell’acqua e lasciamola riposare qualche ora nel frigorifero.

La noce di cocco è un frutto nutriente e ricco di grassi che ci possono essere d’aiuto per perdere peso, accelerando il nostro metabolismo.

Ovviamente deve essere consumato in quantità ridotte, essendo un frutto molto calorico; al suo interno troviamo la deliziosa acqua di cocco.

Curiosità

Proprio in riferimento a questa acqua, se la beviamo regolarmente può influire positivamente sul nostro metabolismo, oltre a contrastare il gonfiore addominale.

