Per quanto le cose stiano cambiando in modo lento e graduale, sembra quasi di poter immaginare finalmente una vita diversa rispetto a quella a cui ci siamo abituati fino ad ora. Anche se molti sostengono che anche l’anno scorso la situazione si presentava simile a quella di queste settimane. Ed effettivamente è così, con la piccola grande differenza dei vaccini. E dunque di una prospettiva di stabile e progressivo miglioramento.

Ancora un po’ di pazienza

Eppure, nonostante queste grandi notizie, come tutti sappiamo dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza. Almeno prima di tornare a tutti gli effetti alla vita di prima, fatta di occasioni come grandi eventi, vacanze in mete esotiche lontane, e chi più ne ha più ne metta. Quest’estate sarà dunque ancora tutta italiana. E sebbene qualcuno lo consideri come un sacrificio, molto probabilmente andrà a ricredersi. Soprattutto se sceglierà di visitare i luoghi più belli che il nostro Paese regala. Come ad esempio quello che presenteremo oggi. Infatti ecco perché questa piccola spiaggia a forma di luna circondata da strapiombi lascerà tutti senza parole per la suggestiva bellezza e il panorama mozzafiato.

Chiaia di Luna

Come ben sappiamo l’Italia offre moltissimi paesaggi suggestivi, sia di montagna che di mare. Per questo motivo prendere quest’estate come un’opportunità per apprezzare ciò che è presente sul territorio nazionale è sicuramente una buona idea. Oggi vogliamo dare una mano ai nostri Lettori consigliando un posto conosciuto a pochi, che anche per questo conserva una bellezza straordinaria. Infatti questa spiaggia a forma di luna circondata da strapiombi lascerà tutti senza parole per la suggestiva bellezza e il panorama mozzafiato. Stiamo parlando di Chiaia di Luna, una romantica insenatura tra le rocce della costa meridionale della fiabesca isola di Ponza, in provincia di Latina.

Questo angolo di paradiso, chiamato così proprio per la forma della spiaggia che ricorda il satellite della terra, è una piccola porzione di sabbia che si fa spazio tra le alte rocce presenti. Si tratta di un panorama mozzafiato, osservabile da diversi punti, anche mentre ci si gusta un calice di vino durante il tramonto. A causa dell’alta probabilità di frane non è possibile camminarci o avvicinarci se non in barca, eppure questo non ferma tantissime persone ogni giorno dall’andare a osservarla. Proprio perché l’atmosfera che regala già solo il panorama compensa il viaggio. Se ci troviamo a Ponza dunque, questo è senza ombra di dubbio un paesaggio che vorremo vedere, fotografare, e osservare con calma, in particolare nelle ultime ore di sole. Ecco dunque perché questa spiaggia a forma di luna circondata da strapiombi lascerà tutti senza parole per la suggestiva bellezza e il panorama mozzafiato.