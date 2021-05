Ormai è più di un anno che siamo in attesa di vedere il capitolo finale. Conosciuta in Italia come La Casa di Carta, La Casa de Papel è tra le serie che hanno riscosso più successo nel Mondo. Il fenomeno di questa serie ha conquistato milioni di spettatori. Inizialmente si pensava ad un’uscita della quinta stagione tra marzo e maggio. Ma in realtà questo era il periodo della fine delle riprese. Ora però è stato comunicato ufficialmente quando potremo assistere all’ultimo scenario di questa storia che ha coinvolto tutti. Infatti, è in arrivo l’attesissimo finale di stagione della serie spagnola di Netflix che ha tenuto tutto il Mondo con il fiato sospeso.

L’attesa fa il successo

Prima di svelare nelle prossime righe le date ufficiali vogliamo parlare di una curiosità sulla serie. Se ci lamentiamo del fatto di dover aspettare così tanto per l’uscita degli ultimi episodi dovremmo forse sapere una cosa. L’attesa, infatti, è una peculiarità del successo di questa serie. In pochi sanno che la Casa di Carta non è uscita direttamente sulla piattaforma streaming. Era infatti stata trasmessa inizialmente su una tv spagnola. E per ben circa due anni non aveva riscosso successo. Gli autori e gli attori stavano infatti per abbandonare il progetto. Ma quando Netflix ha acquistato la serie tutto è cambiato. In poco tempo infatti ha scalato le vette delle classifiche della piattaforma di streaming.

Alcune volte il successo, come i nuovi episodi in uscita, si fa attendere. Ma ecco in arrivo l’attesissimo finale di stagione della serie spagnola di Netflix che ha tenuto tutto il Mondo con il fiato sospeso, ecco finalmente le date.

La suspense cresce

C’è anche una novità riguardo alla struttura della serie. Infatti, le date da citare son ben due. Gli autori hanno deciso di suddividere questa stagione in ben due volumi. Ognuno di questi sarà composto da 5 episodi. Il primo uscirà il 3 giugno. L’attesa, quindi, non sarà molto lunga per fortuna. Ma per il secondo volume il discorso è diverso. Infatti, quest’ultimo uscirà il 3 dicembre. Bisognerà quindi rimanere con il fiato sospeso ancora per mesi. Ma anche questa è una caratteristica che ha sicuramente dato successo a questa incredibile serie.