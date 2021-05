Il pane è quell’alimento che non manca mai nelle case di noi italiani. Bianco, integrale o ai cereali, negli ultimi anni i panifici ne hanno inventati tantissimi tipi adatti ad ogni stomaco e gusto.

Parliamo proprio di “stomaco” perché le intolleranze sono ormai un problema all’ordine del giorno e i celiaci lo sanno bene. La spiacevole scoperta di simili disturbi ha spinto le aziende alimentari ed anche i migliori chef a modificare qualcosa nella produzione dei prodotti da forno.

Fatta questa premessa, l’amore per il pane è tanto forte da esser sempre presente sulle nostre tavole, qualunque sia la forma o il tipo.

Ma c’è una cosa che tanti odiano ma che tanti altri fanno quando consumano questo delizioso e tanto amato alimento. A cosa ci riferiamo?

Due gruppi contrapposti

Ci riferiamo a quella che alcuni definiscono la pratica dello “svuota pane”. Svuotare la baguette o la nostra amata rosetta significa privarla quasi completamente della mollica e mangiarne solo la crosta. Davanti a questo gesto si creano normalmente due gruppi di persone: chi resta allibito e chi invece pensa che sia giusto così. Al di là dei giudizi di merito, Noi della Redazione vogliamo dare un suggerimento a chi getta questa importante parte del pane. Anziché farla finire nella spazzatura, esiste un modo geniale di riutilizzarla e non sprecarla mai più.

Non butteremo mai più la mollica del pane dopo aver scoperto il suo incredibile utilizzo per risolvere questo sgradevole inconveniente

Gli amanti del pulito saranno felici di scoprire che è possibile rimuovere le macchie di caffè dai vestiti e dai libri usando solo della mollica.

Capita spesso di distrarsi mentre si prende il caffè, specialmente la mattina appena svegli quando siamo ancora nel mondo dei sogni. Ed ecco che sul nostro pantalone o sul libro che abbiamo sotto mano si forma una bruttissima chiazza scura.

L’unica cosa da fare in questo caso è sfregare la mollica sulla macchia finché sarà scomparsa. Perché il risultato sia ottimale è necessario però che il caffè sia ancora fresco, così che la mollica possa assorbirlo per bene. Non è magia, solo un piccolo e importante trucco da conoscere.

