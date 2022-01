Nella tradizione popolare vengono citate diverse piante dai poteri miracolosi, in grado di allontanare la malasorte e attirare benedizioni. La tradizione italiana non fa eccezione, raccontando leggende simili riguardo a piante molto diffuse. Ad esempio, si dice che riceveremo soldi, protezione e buona sorte grazie a questa piantina rustica perfetta per la casa. Ma oggi guarderemo al Sol Levante, anch’esso ricco di leggende e credenze popolari di questo genere.

Quando si tratta delle mura domestiche, però, la specie per eccellenza è una sola. Infatti, questa pianta rustica secondo i giapponesi è fonte di soldi e tanta fortuna per la casa e la famiglia. Fortunatamente, cresce bene anche alle nostre latitudini pur richiedendo pochissime cure. Tanto meglio, perché non solo è un portafortuna vegetale, ma è anche una pianta sia da interno che da esterno molto decorativa in tutte le stagioni. Scopriamo allora che aspetto ha e come prendercene cura.

Secondo l’usanza nipponica, regalare una pianta di Rohdea japonica è di buon augurio. Pare infatti che sia un portafortuna potente, soprattutto in occasione di cambiamenti importanti. Infatti, questo è il regalo perfetto per qualcuno che ha appena cambiato lavoro o cambiato casa. Pare che le benedizioni riguardino l’armonia, ma anche il portafoglio. Anche per questo, la Rohdea japonica è anche conosciuta come Giglio sacro del Giappone.

Si tratta di una pianta molto scenografica, che riesce a sfoggiare la sua bellezza tutto l’anno. Essendo sempreverde, presenta sempre un fitto fogliame verde intenso. In primavera nascono dei delicati fiori bianchi a campanula. A questi succedono poi delle vivaci bacche rosso arancio disposte a pannocchia.

Raggiunge un’altezza massima di 35 cm, ma espandendosi in larghezza è perfetta anche per le bordure e le aiuole.

Come prendersi cura del Giglio sacro del Giappone

Il Giglio sacro del Giappone, nonostante sia una pianta di origine asiatica, sopravvive benissimo anche con il nostro clima. Allo stesso tempo, non richiede molte cure, sia che decidiamo di coltivarla in piena terra che in vaso. Non richiede un particolare terriccio e non ha bisogno di grandi quantità d’acqua. Anzi, si dimostra piuttosto resistente sia alla siccità che al gelo. L’unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è di posizionarla a mezz’ombra e di utilizzare un concime a lento rilascio se vogliamo favorire una fioritura abbondante.

