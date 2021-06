I suoi fiorellini colorati ed eleganti regalano un senso di raffinatezza e simpatia allo stesso tempo. La pianta che la Redazione vuole proporre oggi è molto apprezzata, non solo per il suo grazioso aspetto, ma anche per la sua facile coltivazione.

Di piante bellissime ma che non richiedono particolari cure ne abbiamo parlato spesso. Infatti, la rubrica di casa e giardino firmata ProiezionidiBorsa pullula di fiori, piante e arbusti che non hanno bisogno di manutenzione straordinaria ma che in poco tempo decorano e rendono unici gli spazi “green” di ogni casa. Inoltre, non mancano i segreti e consigli raccolti dai migliori vivaisti.

Questa pianta non può mancare se vogliamo fiori coloratissimi per tutta l’estate

Stiamo parlando dell’Achillea, una pianta perenne che regala una lunga e abbondante fioritura. La pianta in questione rientra nella famiglia delle Asteracee e se ne possono trovare di molte specie. Dalle grandi alle nane.

L’Achillea è consigliatissima per tutti coloro che vogliono decorare il giardino, il balcone o il terrazzino di casa in poco tempo e con risultati sorprendenti.

Infatti, questo particolare vegetale non necessita di particolari attenzioni, ha bisogno di poca acqua e si adatta a terreni anche argillosi.

Recidere i fiori appassiti è l’unico passaggio da non dimenticare per avere fioriture più abbondanti e colori più vivaci. Inoltre, le tinte dei fiori cambiano con il passare dei giorni, diventando leggermente più tenui e regalando alla pianta nuove tonalità.

3 ottime ragioni per averla

Se coltivata vicino agli alberi da frutto, la pianta contribuisce alla crescita dei frutti, rendendoli di qualità maggiore, poiché le sue radici sono ricche di magnesio.

I fiori attirano molti impollinatori diversi, tra cui anche variopinte farfalle.

Infine, l’Achillea può rappresentare una naturale copertura per il terreno. Basterà farla crescere indisturbata nel nostro giardino per avere distese di fiorellini. Dunque, ecco perché questa pianta non può mancare se vogliamo fiori coloratissimi per tutta l’estate.