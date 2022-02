I fiori sono una delle cose più belle che la natura ci regala. In ogni stagione dell’anno possiamo assistere a splendide fioriture. Di certo, i mesi primaverili ed estivi ci danno il meglio, soprattutto in fatto di quantità. Tuttavia, meravigliose fioriture compaiono anche nei periodi più freddi. Il ciclamino, ad esempio, è una pianta invernale e tra l’altro è anche facile da curare. Sempre tipici di questo freddo periodo sono anche questi deliziosi fiorellini candidi. In giardino, i fiori sono una presenza molto importante che dà vita a magnifiche macchie di colore. Ma possiamo tenere i fiori anche in casa. Piante e mazzi di fiori recisi costituiscono infatti uno splendido elemento d’arredo. Infatti, si usano spesso come idea regalo.

A tal proposito, è bene sapere che esiste un linguaggio dei fiori. Ogni tipo di fiore, infatti, ha un proprio significato, che talvolta può variare anche in base al colore. Pensiamo alla classica rosa rossa, simbolo di amore passionale. Sempre la stessa rosa, però, se gialla, indica gelosia. Se dobbiamo fare un regalo e stiamo pensando ad un omaggio floreale, è bene conoscere il linguaggio dei fiori, per sapere quale messaggio stiamo lanciando. Il rischio di fare gaffe o brutte figure è dietro l’angolo! Ma non è ancora finita. Secondo alcune credenze popolari, ci sono poi piante e fiori che, si dice, portino sfortuna. Per esempio, i più superstiziosi dovrebbero stare alla larga da queste incantevoli piantine. Nelle prossime righe andremo a svelare un altro caso.

Questa pianta meravigliosa non andrebbe tenuta su balcone, terrazzo né in giardino se si è in cerca dell’amore

Nel caso specifico ci riferiamo all’ortensia, una stupenda pianta ornamentale vistosa e altamente scenografica. I suoi fiori sono giganteschi e possono cambiare il colore dei petali in base al grado di acidità del terreno. Possiamo abbellire i nostri giardini e i nostri terrazzi con splendidi cespugli rosa, bianchi, fucsia, azzurro/violetto e anche verde acido. Tuttavia, nonostante questa trionfale bellezza, si dice che l’ortensia porti sfortuna soprattutto in ambito sentimentale.

Scopriamo la leggenda che ha dato vita a questa credenza

Pare che tutto si riconduca a Philibert Commenson, il naturalista che, dall’Oriente, portò per primo questo fiore in Europa. All’epoca era una varietà assolutamente sconosciuta fino a quel momento nel Mondo occidentale. Lo studioso decise di chiamare tale fiore “ortensia”, proprio come la donna di cui egli era perdutamente innamorato e che, però, era sposata con un suo amico. Da questa situazione di amore impossibile, deriverebbe, con molta probabilità, il significato negativo. L’ortensia, infatti, rappresenterebbe l’abbandono in ambito sentimentale. Nonostante ciò, negli ultimi anni, l’ortensia si sceglie sempre più spesso per addobbare la Chiesa in occasione del matrimonio. Comunque sia, i più superstiziosi sono stati avvisati. Pertanto, questa pianta meravigliosa non andrebbe tenuta su balcone né altrove, soprattutto se si è alla ricerca dell’anima gemella.