Alcuni oggetti che usiamo quotidianamente nelle nostre case sono destinati a finire nella pattumiera. Buttare via quello che non ci serve più è fondamentale per fare ordine negli ambienti.

Tuttavia, la maggior parte delle cose che abbiamo in casa può essere riutilizzata per altri scopi e permettere così di farci risparmiare.

Oggi vogliamo parlare di un oggetto che tutti noi abbiamo nelle nostre case ed usiamo ogni giorno: il sacchetto del pane. Il sacchetto di carta in cui teniamo il pane serve a non farlo ammuffire ed a conservarlo più a lungo, mantenendolo morbido.

Generalmente, buttiamo via il sacchetto una volta vuoto. In realtà, possiamo riutilizzare questo semplicissimo oggetto non solo per contenere il pane ed altri alimenti, ma anche per scopi impensabili.

La carta con cui sono fatti questi sacchetti possiede delle caratteristiche particolari che la rendono perfetta per alcune funzioni.

Se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere qui di seguito.

Non solo per conservare frutta e verdura, ecco come riutilizzare i sacchetti di carta del pane in modo davvero geniale

Se siamo amanti delle candele e dell’atmosfera che regalano alla nostra casa, sappiamo bene che la cera può rimanere sulle superfici e i tessuti.

Fortunatamente, non è il caso di allarmarsi. Se della cera è colata direttamente su tessuti, come tovaglie e tappeti, possiamo rimuoverla con un semplice gesto.

Infatti, dopo aver eliminato eventuali briciole presenti nel sacchetto del pane, apriamolo e poggiamolo sulla macchia di cera da rimuovere.

Dopodiché, passiamo il ferro da stiro caldo sul sacchetto di carta un paio di volte e vedremo che la cera verrà via facilmente.

Per le fritture

Quando prepariamo delle fritture, in genere le poggiamo sulla carta assorbente oppure sull’apposita carta per fritti.

Se vogliamo risparmiare, possiamo utilizzare la carta dei sacchetti del pane. Questa permetterà di assorbire l’olio in eccesso rendendo i cibi fritti più leggeri e piacevoli.

Essiccare erbe aromatiche e fiori e conservare cibi

Non solo per conservare frutta e verdura, i sacchetti del pane sono perfetti per contenere le erbe aromatiche e i fiori per poi farli essiccare. Questo materiale protegge il contenuto dall’umidità, facilitandone l’essiccazione. Potremo usare queste erbe, come origano e timo, per impreziosire i nostri piatti, mentre i fiori secchi per profumare cassetti e armadi.

Proteggere dal freddo

Quando le temperature si fanno molto rigide possiamo usare la carta dei sacchetti del pane per proteggere il parabrezza. Apriamo i sacchetti ed uniamoli con qualche pezzo di nastro adesivo fino ad arrivare alla misura desiderata. Poggiarlo sul parabrezza lo proteggerà dalle gelate notturne.

Lo stesso discorso vale per il volante e per la leva del cambio. Basterà foderarli con la carta dei sacchetti del pane per proteggerli dal freddo e non farci perdere tempo aspettando che si scaldino.

Approfondimento

Attenzione a non buttare le bucce delle patate perché possono farci risparmiare un sacco di soldi