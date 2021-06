In quanto a fantasia sicuramente la natura sa sempre come stupire. Il regno vegetale comprende un’infinità di piante dalle forme e dai colori più incredibili. Tra queste, alcune sembrano addirittura provenire da un altro pianeta!

Una pianta che sicuramente stupisce per la sua particolare forma è la crassula pyramidalis. Questa pianta grassa dalla bellezza surreale deve la sua particolare forma alla singolare crescita delle sue foglie. Queste hanno una forma piatta e sottile e crescendo creano una sorta gradino che si sovrappone al precedente. Da ciò deriva il nome di crassula piramidale. Così crescendo, le foglie formano una sorta di prisma con quattro angoli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Proprio per la sua particolare forma, questa pianta ha fatto da “cavia” per la creazione di numerosi ibridi. Tra questi la più nota è probabilmente la Buddha’s Temple.

La crassula pyramidalis in primavera produce dei meravigliosi fiori bianchi che ne adornano la cima.

Ecco tutti i trucchi per coltivare questa pianta grassa dalla bellezza surreale sarà la protagonista di ogni giardino

La crassula pyramidalis è una pianta che non richiede cure particolari. Non ha radici molto profonde e pertanto può essere piantata anche in vasi piccoli. Nella scelta del vaso si consiglia di utilizzare sempre la terracotta che assicura un miglior drenaggio.

Il terriccio deve essere molto drenante. Come tutte le piante grasse, anche la crassula pyramidalis teme i ristagni d’acqua. Un terriccio per cactacee è l’ideale. In alternativa può andar bene anche il classico terriccio universale misto a sabbia.

La crassula pyramidalis è una pianta succulenta e pertanto, dal punto di vista delle annaffiature, non richiede particolari attenzioni. Sarà sufficiente qualche annaffiatura nei mesi più caldi e solo quando il terriccio sarà completamente asciutto.

Questa pianta inoltre può riprodursi per talea. Ecco una serie di piante che si riproducono per talea. Infatti, separando un rametto o una parte di esso, una volta piantato, potrà generare altre crassule. Quindi è lei la pianta grassa dalla bellezza surreale che sarà la protagonista di ogni giardino.

A proposito di piante grasse, questa pianta meravigliosa riempirà il giardino di bellissimi fiori rosa.