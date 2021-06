Quando una donna è in gravidanza spesso soffre di alcuni disturbi. Nausea e crampi sono tra quelli più comuni e di cui si vorrebbe fare volentieri a meno.

Ma come evitare che diventino ancora più frequenti nella stagione estiva?

In questa piccola mini-guida proporremo tutti i consigli da seguire per combattere i crampi alle gambe in gravidanza.

Perché arrivano i crampi

I crampi alle gambe sono tra i disturbi più comuni nelle donne in gestazione e diventano molto più frequenti durante l’estate. I motivi per cui questo succede possono essere diversi. Può, ad esempio, accadere perché si aumenta di peso o perché aumenta la sudorazione. Ma può succedere a causa dell’accumulo di alcuni acidi, come quello lattico o piruvico, che causano la contrazione dei muscoli.

Innanzitutto, quando arriva il crampo bisogna strofinare il muscolo per alleviare il fastidio. Si può massaggiare la zona interessata e, inoltre, è necessario allungare i muscoli del polpaccio.

Ciò significa che durante il giorno bisogna dedicare un po’ di tempo allo stretching per aiutare ad alleviare la tensione nell’area in cui insorge il crampo.

Piccoli gesti e grandi benefici

Il movimento è giovamento. Muoversi può aiutare a lenire il disturbo dei crampi e può aiutare a sciogliere gli acidi che possono accumularsi nei muscoli delle gambe. Inoltre, può essere d’aiuto sollevare leggermente le gambe quando si riposa o si dorme. Posizionando due cuscini all’estremità del letto e all’altezza dei piedi aiuterà ad aumentare la circolazione sanguigna e a prevenire i crampi alle gambe.

Oltre al movimento esistono una serie di accortezze utili per prevenire il problema.

Una serie di studi indicano che assumere integratori di magnesio può aiutare a contrastare questi dolori. Nonostante una donna in dolce attesa assuma già una serie di vitamine contenenti magnesio potrebbe essere utile un’integrazione in aggiunta. In ogni caso è sempre bene consultarsi prima con il proprio medico di fiducia e con il proprio ginecologo.

Assumere più frutta, verdura e acqua sarà benefico per il proprio corpo. Infine, ci si può concedere un bel bagno tiepido prima di andare a letto perché favorirà il rilassamento dei muscoli e un piacevole momento di relax.

Movimento, massaggi, dieta, bagno tiepido: ecco i consigli da seguire per combattere i crampi alle gambe in gravidanza.