Tutti siamo alla ricerca di quella pianta che sia bella ma anche semplice da curare. Ora che siamo in estate, poi, le attenzioni devono essere maggiori. Il caldo torrido che spesso ci fa visita rischia di far appassire ogni nostro fiore. Alcune specie non sono in grado di resistere alle alte temperature e ci ritroviamo obbligati a dirgli addio. Altre, invece, oltre che garantirci splendide fioriture, si trovano a proprio agio in questa stagione.

Ecco una di queste piante perfetta per abbellire l’esterno della casa, di poche cure e che farà un figurone in ogni occasione. Davvero immancabile in giardino.

Questa pianta estiva dai riflessi dorati accende il giardino coi suoi caldi colori

Forse il nome non ci dirà molto, ma è più comune di quel che si pensa. Parliamo della Rudbeckia. È una pianta perenne molto utilizzata a scopo decorativo. Anche se originaria del Nord America la si può trovare dalle nostre parti. Di Rudbeckia ce n’è più di una varietà e tra le più affascinanti vi sono la Bilobata e la Hirta. Questa pianta estiva dai riflessi dorati accende il giardino coi suoi caldi colori.

Il motivo per cui bisognerebbe desiderare una pianta come la Rudbeckia sono le sue fioriture magnifiche e rigogliose. Il fiore, simile al girasole, è formato da petali di colore giallo, arancio o rosso, a volte bicromatici. Estate e autunno sono le stagioni in cui si può godere maggiormente delle sue inflorescenze.

Cure e attenzioni per una pianta sempre in fiore

La Rudbeckia ha un’ottima resistenza sia al freddo che al caldo, ragione per cui non necessita di innaffiature frequenti nemmeno in estate. Quando la si pianta è importante verificare che il terreno dreni bene, onde evitare ristagni che farebbero marcire la radici. Per l’esposizione prediligiamo una zona a mezz’ombra, seppure sopporti bene anche la luce diretta del sole. Pur molto bella, si consiglia di tenerla alla larga da bambini e animali, in quanto le sue parti risultano tossiche se ingerite.

Per i sostenitori del pollice verde che non possono fare a meno di un giardino sempre colorato e vivace, ecco 3 piante utili e fiorite.