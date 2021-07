Le piante che coltiviamo con tanto amore sanno dare grandi soddisfazioni e rivelarsi utili per diversi motivi. Infatti, non sono solamente adatte a garantire fioriture spettacolari che ci fanno restare a bocca aperta. Alcune di loro nascondono dei vantaggi inaspettati e per questo si rivelano fondamentali se piantate accanto a fiori e ortaggi. Tre piante comuni e molto apprezzate, in particolare, fanno della loro arma vincente sia la bellezza dei loro petali che le proprietà che le contraddistinguono. Vediamo con la nostra Redazione quali sono e perché dovremmo coltivarle.

La minaccia più grande per le piante

Le nostre piante non sono mai al sicuro e tenerle in salute richiede di solito tante attenzioni. I pericoli sono sempre in agguato e cambiano di stagione in stagione: siccità, gelo e malattie sono solo alcuni di questi. Ciò di cui però dovremmo davvero preoccuparci è una minaccia quasi invisibile che non conosce tempo: i parassiti.

I più noti sono gli afidi, animaletti minuscoli che si insediano tra le piante e, agendo spesso indisturbati, si nutrono della loro linfa. Il risultato è una pianta indebolita incapace di effettuare la fotosintesi e destinata a morire. Prevenire questo problema è possibile, anche evitando di utilizzare prodotti chimici di dubbia affidabilità.

3 piante fioritissime per orto e giardino da coltivare per questa preziosa funzione

È qui che entrano in gioco i fiori di cui si stava parlando. Ma quali sono e come possono rendersi utili? Parliamo di tagete, fiordaliso e margherita. Il motivo per cui dovremmo piantarli fuori casa è subito detto.

Questi tre fiori sono infatti non solo belli e colorati, ma fanno da calamita per gli insetti entomofagi. Tra questi coccinelle, libellule e i meno noti sirfidi. Sono tutti cacciatori dei fastidiosi parassiti e contribuiranno a disinfestare le nostre colture. Il periodo estivo è poi il momento giusto per godere delle loro splendide fioriture. Ecco dunque 3 piante fioritissime per orto e giardino da coltivare per questa preziosa funzione.

Se afidi e parassiti non sono l’unico problema, potrebbe interessare sapere come fermare l’invasione di cimici con questa trappola casalinga.