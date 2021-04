Molti pensano che la pandemia abbia impedito l’uscita di molti film. Non è così. Oggi illustriamo un film nostrano uscito agli inizi del 2021. Tutti stanno impazzendo per questo nuovo e imperdibile film italiano in onda sul principale concorrente di Netflix.

“La stanza” (2021)

Il 2020 è stato in generale un anno di stop per il mondo della cultura, ma non per il regista di questo film. Stefano Lodovichi, infatti, ha sfruttato questo periodo di lockdown per realizzare un lungometraggio con soli tre attori in uno spazio esclusivamente interno.

Inizialmente questo prodotto cinematografico doveva essere incentrato sulla figura degli hikikomori, ma poi la pellicola si è sviluppata seguendo un altro tipo di sceneggiatura. Per vederlo basta registrarsi alla piattaforma Amazon Prime.

La trama

Una madre di famiglia, Stella, vive da sola in una casa isolata con il figlio piccolo. La donna, sentendosi trascurata dal marito Sandro che non rientra quasi mai, un giorno decide di suicidarsi. Questa sua intenzione viene bloccata dall’improvvisa apparizione di un uomo alla sua porta. Questi afferma di essere un amico del suo compagno e la convince a farlo entrare.

I due pranzano e sembrano avere una sintonia immediata, quasi come si conoscessero da una vita. A un certo punto l’idillio viene interrotto da Sandro che inaspettatamente rincasa e si trova davanti lo sconosciuto.

La situazione degenera e quest’ultimo incatena l’uomo alla sedia e inizia a torturarlo facendogli confessare di avere un’altra famiglia. Nello sviluppo di questa scena si scopre che il visitatore è il figlio dei due che è tornato dal futuro per punirli della loro cattiva condotta da genitori. Non a caso, infatti, è intervenuto a impedire il suicidio di Stella e a uccidere il padre.

Oggi abbiamo spiegato perché tutti stanno impazzendo per questo nuovo e imperdibile film italiano in onda sul principale concorrente di Netflix.