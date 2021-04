Le piante sono le nostre migliori compagne. Ci rallegrano la giornata, ci fanno compagnia e possono dare molto colore alle nostre case. Ce ne sono di tutti i tipi e prezzi, da esterni o da interni. Infatti, non è sempre facile scegliere e spesso seguiamo le mode passeggere o i consigli degli amici.

Inoltre, si dice che chi ama davvero le piante preferisce quelle da interno. Infatti, sembra che chi compri le piante da mettere sul balcone o sul terrazzo lo faccia soprattutto per vanità. Per dimostrare agli altri che il proprio balcone è il più colorato.

Ad ogni modo, Noi di ProiezionidiBorsa non vogliamo entrare in questa discussione. Anzi, abbiamo anche dato preziosi consigli per dei balconi super colorati, che si possono trovare e leggere qui. Oggi vogliamo, però, parlare di una pianta. Infatti, questa pianta da interno è così colorata e bella che farà innamorare tutti.

I fiori di cera

Il nome della pianta è proprio questo: i fiori di cera. Il motivo è davvero facile da immaginare: basta vedere una pianta di fiori di cera e i suoi fiori.

Questa pianta fiorisce in primavera e la forma dei suoi fiori ricorda vagamente un ombrello. Il loro colore e la loro consistenza fanno sembrare che la pianta sia avvolta dalla cera, tanto i fiori sembrano setosi.

Spesso, i fiori di questa pianta sono bianchi o rossi. E la loro grandezza è variabile.

Come tenerli

Naturalmente, ciò che abbiamo descritto vale solo se sappiamo tenere bene questa meravigliosa pianta. In particolare, dobbiamo sapere che i fiori di cera amano i piccoli vasi e che sotto i 5 gradi rischia di morire. Per questa ragione è spesso annoverata tra le piante da interno.

Per quanto riguarda l’annaffiamento, deve essere costante ma mai abbondante. Dobbiamo, infine, bagnare solo quando sentiamo la sua terra molto secca. Infatti, questa pianta da interno è così colorata e bella che farà innamorare tutti.