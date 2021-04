L’Italia può contare tantissime ricette regionali per ogni periodo dell’anno. A Pasqua soprattutto si alternano piatti dolci e salati buonissimi. Alcune ricette sono più conosciute di altre e si preparano ormai ovunque. Altre invece sono dei veri e propri tesori da scoprire. Come la deliziosa torta di Pasqua tipica dell’Umbria di cui parleremo oggi. Una torta salata da gustare con salumi, o anche da sola. In Umbria viene mangiata sia a colazione il giorno di Pasqua che durante il pranzo. Una vera delizia per il palato!

La torta di Pasqua al formaggio è una specialità umbra da leccarsi i baffi

La ricetta può cambiare da zona a zona, da famiglia a famiglia. Ma le modifiche sono minime, e si distanziano poco dalla ricetta tradizionale di cui parleremo oggi. Non ci resta che rimboccarci le maniche e preparare questa squisita torta salata.

Ingredienti

a) 450 gr di farina 00;

b) 50 gr di lievito di birra (o 20 gr di lievito madre);

c) 200 gr di parmigiano grattugiato;

d) 100 gr di provolone a dadini;

e) 80 gr di pecorino a dadini;

f) 4 uova;

g) 1 bicchiere di latte;

h) 40 gr di strutto + 20 gr di strutto per imburrare la teglia;

i) 40 gr di burro;

l) 20 ml di olio extravergine d’oliva;

m) sale.

Procedimento

Prima di tutto bisogna preriscaldare il forno. Almeno un’ora prima a 75° gradi. Ora passiamo alla preparazione. Scaldiamo il latte in una pentola e quando sarà tiepido, spegniamo il fornello. E aggiungiamo il burro, lo strutto, l’olio e il lievito. Mescoliamo e amalgamiamo bene il tutto. In una ciotola abbastanza grande uniamo la farina setacciata, a fontanella. Mettiamo mezzo cucchiaino di sale e versiamo il mix di latte. Mescoliamo il tutto con un cucchiaio di legno. A parte sbattiamo le uova con un pizzico di sale e poi le aggiungiamo al composto nella ciotola. Mescoliamo il tutto energicamente, si può fare a mano o con la planetaria. Per circa mezz’ora. Ora è il momento di aggiungere il formaggio. Prima quello grattugiato e mescolare. Poi i dadini di pecorino e di provolone. Continuiamo ad impastare finché il composto non sarà morbido e omogeno.

Imburriamo con lo strutto la teglia e infariniamo. Va usata quella che si usa per le torte tonde, di circa un chilo. Versiamo il nostro impasto fino a riempire la teglia a metà. Lo inforniamo a 75° gradi e lo lasciamo lievitare finché il volume non sarà raddoppiato. Circa un paio d’ore. Poi senza togliere la teglia dal forno, aumentiamo la temperatura. Per evitare uno shock termico prima a 100° gradi per 5 minuti, poi a 150° per altri 5 minuti. E infine mettiamo il forno a 200° gradi se statico, o 180° se ventilato. Lasciamo cuocere la torta per 20 minuti. E poi a 180° per altri 20 minuti. Sforniamo, lasciamo raffreddare e gustiamola!

Ecco, quindi, la torta di Pasqua al formaggio è una specialità umbra da leccarsi i baffi. Per questa Pasqua possiamo variare un po’ e provare questa nuova ricetta. Se poi amiamo tanto il salato, possiamo preparare anche un buon casatiello napoletano.