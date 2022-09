Chi ha debiti fiscali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sa bene che più si tarda a pagare, più l’importo complessivo da pagare tenderà ad aumentare. In quanto a crescere saranno sia le sanzioni, sia gli interessi applicati ai sensi di Legge. Non a caso, per venire incontro ai contribuenti in difficoltà, il Governo italiano ha più volte approvato dei provvedimenti finalizzati proprio alla rottamazione delle cartelle esattoriali.

Ad oggi, per i debiti fiscali che sono iscritti a ruolo, siamo arrivati, proprio per quel che riguarda le misure di pace fiscale, alla cosiddetta rottamazione-ter. Ma in futuro per le cartelle esattoriali potrebbe essere istituita pure la rottamazione-quater. Vediamo allora quando, come e perché.

Quando esce la rottamazione del 2022 per le cartelle esattoriali

Nel dettaglio, l’eventuale riapertura della rottamazione delle cartelle, nel brevissimo termine, è esclusa. In quanto, dopo le elezioni politiche del 25 settembre del 2022, a decidere ed a legiferare in merito sarà eventualmente il nuovo Governo. E di conseguenza anche il nuovo Parlamento che si formerà dopo il voto.

Su quando esce la rottamazione del 2022, quindi, al momento non c’è certezza. Dato che tutto dipenderà anche dal colore del prossimo Governo italiano. Ovverosia se ci sarà un Esecutivo di centrodestra o di centrosinistra.

Chi la vuole e chi non la vuole

Al riguardo c’è da dire che uno dei partiti politici favorevoli ad una nuova rottamazione è sicuramente la Lega. Con il suo leader Matteo Salvini che ritiene fondamentale prorogare i provvedimenti di pace fiscale.

Sia perché la pandemia di Covid ha messo in difficoltà le famiglie e le imprese. Sia perché le difficoltà continuano in questo momento a causa del caro energia e dell’inflazione galoppante. Tra le misure fiscali, inoltre, la Lega è favorevole pure all’estensione dell’attuale flax tax. Fino ad arrivare ad applicarla, da qui a cinque anni, pure sulle buste paga dei lavoratori dipendenti.

Qual è la prossima scadenza per la rottamazione-ter delle cartelle esattoriali

Aspettando eventuali novità sui nuovi provvedimenti di definizione agevolate per i debiti fiscali, ricordiamo che è ancora attiva la rottamazione-ter. Con la prossima scadenza che, in particolare, è fissata per il 30 novembre del 2022. Ovverosia entro e non oltre lunedì 5 dicembre del 2022. Considerando i cinque giorni di tolleranza previsti e ammessi ai sensi della normativa fiscale vigente.

In particolare, la scadenza della rottamazione-ter di novembre riguarda le rate che sono scadute o che scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre del 2022. Ed il tutto, chiaramente, fatte salve eventuali proroghe.

