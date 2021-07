I dolori reumatici, o reumatismi, sono dei dolori diffusi a tutto il sistema articolare. Le cause possono essere tante, tra le principali ci sono malattie reumatiche, altre malattie come diabete e epatite o patologie come l’obesità. A seconda della malattia che causa i reumatismi questi vengono trattati con medicinali antidolorifici o antinfiammatori. Ma in antichità, quando la medicina moderna non era ancora arrivata, si utilizzavano altri rimedi naturali.

È questo il rimedio della nonna più efficace per contrastare dolori reumatici

Ci riferiamo alla genziana. È una pianta della famiglia delle Gentianaceae, in natura ne esistono circa 400 specie diverse. Le sue radici sono ideali per creare infusi o decotti ma anche liquori aromatici. È una pianta dalle innumerevoli proprietà, una di queste è proprio la sua capacità di ridurre i dolori reumatici. La sua radice, infatti, è un potentissimo antinfiammatorio che lo rende ideale per tutte quelle patologie a carico del sistema articolare. È questo il rimedio della nonna più efficace per contrastare dolori reumatici.

Come utilizzare la genziana

Possiamo utilizzare la genziana per preparare decotti o infusi. Per preparare un infuso è sufficiente mettere qualche grammo di radice essiccata in un pentolino con dell’acqua calda e lasciarla in infusione. Una volta passato il tempo necessario si lascia raffreddare, si filtra e si potrà consumare a temperatura ambiente o fredda dal frigorifero.

Se invece si vuole preparare un decotto il procedimento iniziale è lo stesso: si mette qualche grammo di radice di genziana essiccata in un pentolino e si porta a bollore per qualche minuto. Dopodiché si filtra, si zucchera e si beve ancora calda.

Per avere dei benefici è consigliabile consumare una tisana o un infuso una volta al giorno o all’occorrenza. Attenzione però: questa pianta non è indicata per chi soffre di gastrite, ulcera, ernia natale o reflusso gastroesofageo. Ricordiamo inoltre che la genziana è pianta protetta, pertanto ne è vietata la libera raccolta.

Approfondimento

Questa pianta aromatica che tutti abbiamo in giardino è un incredibile antidolorifico naturale che aiuta a placare i dolori del ciclo