Il trucco è espressione di sé, un modo per mostrare al Mondo la nostra personalità e creatività. Ogni giorno milioni di persone si truccano, e ogni notte distruggono le opere d’arte struccandosi. Il problema sorge quando tutte queste milioni di persone buttano quotidianamente altrettanta quantità di salviettine struccanti e bottigliette di detergente.

È stato stimato da businesswaste.co.uk che l’equivalente di una pila alta quanto la torre Eiffel finisce nelle discariche ogni giorno.

Ciò rende questa routine apparentemente innocua estremamente dannosa per l’ambiente, in quanto le salviette struccanti impiegano 100 anni a biodegradarsi. Difatti, non sono composte solamente da cotone, ma anche da fibre sintetiche come poliestere e polipropilene. Scaricarle nel bagno, inoltre, significa introdurre microplastica nell’Oceano e nella catena alimentare.

Per fortuna, esiste un’alternativa molto economica ed efficace che può sostituire le salviette. Infatti, non compreremo mai più uno struccante dopo aver scoperto che basta solo questo resistentissimo panno.

Non compreremo mai più uno struccante dopo aver scoperto che basta solo questo

Alcune aziende hanno ideato salviette struccanti eco-friendly, che tuttavia sono un’alternativa costosa e producono lo stesso un’inutile quantità di spazzatura.

C’è chi per risolvere il problema usa acqua e sapone, una buona alternativa ma non la migliore. C’è chi invece ha adottato la soluzione più comoda e duratura: un panno in microfibra.

Questo panno si trova in qualsiasi supermercato a prezzi ridicoli, e funziona benissimo per moltissimi anni. Basta metterlo sotto l’acqua finché non è bagnato, usarlo per struccarci e ripetere il processo se necessario. Ricordiamoci assolutamente di lavarlo in lavatrice regolarmente.

Un altro metodo efficace è l’uso di un panno di flanella combinato con acqua micellare. Un flacone di acqua micellare dura molto tempo, e il panno è lavabile come quello in microfibra.

Ovviamente, per risolvere il problema alla radice, la soluzione più efficace è quella di non truccarsi ogni giorno, salvando soldi e il Pianeta. Ciò rimane, ovviamente, a discrezione dei Lettori.

Per altre idee originali per riusare ciò che già abbiamo, quest’estate proviamo qualche nuovo DIY con i bastoncini del gelato.