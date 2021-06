A chi non è mai capitato dopo aver bevuto una gustosa tazzina di caffè. Le magliette bianche, soprattutto, fanno come da calamita per le macchie più difficili da togliere. E quella di caffè è sicuramente una tra queste. Presi dal panico il nostro primo pensiero è quello di rinunciare alla nostra maglietta preferita. La macchia non andrà più via e saremo costretti a riciclare la maglia. E invece no, esiste un metodo efficace per sbarazzarsene. Vediamo insieme cosa fare.

Ecco il metodo efficace per togliere velocemente le macchie di caffè dalle magliette

Agire tempestivamente è la chiave. La prima cosa da fare è tamponare la macchia con un canovaccio o un fazzolettino. Così da rimuovere più liquido possibile e non farlo imprigionare nelle fibre. Poi mettiamo la maglietta in ammollo in acqua calda. Aggiungiamo 250 ml di aceto bianco e 20 ml di detersivo per i piatti. Mescoliamo con le mani in modo da far sciogliere bene il tutto e lasciamo in ammollo per 30 minuti.

Se la macchia è già un po’ secca, strofiniamo delicatamente con uno spazzolino. Facendo attenzione a non rovinare il tessuto. Ora strizziamo la maglietta e mettiamola in lavatrice. Usiamo il lavaggio solito per il tipo di tessuto. Se cotone a 40° gradi. E magicamente la nostra macchia sarà sparita!

E se non siamo a casa come fare?

Possiamo trattare velocemente la macchia con dell’acqua frizzante. Riusciremo ad eliminare il grosso della macchia, ma si formerà quasi sicuramente un alone. Quindi, una volta tornati a casa mettiamo subito in ammollo la maglietta. E procediamo come abbiamo appena visto.

Quindi, ecco il metodo efficace per togliere velocemente le macchie di caffè dalle magliette. Caffè e tè sono due bevande buonissime ma che tendono a macchiare molto. Infatti, spesso anche le nostre tazzine hanno residui difficili da togliere. Ma non c’è da preoccuparsi, lo Staff di ProiezionidiBorsa ne ha già parlato in questo articolo. “Questa è la pasta densa fai da te che elimina definitivamente le odiose macchie di caffè e the nelle nostre tazze”.