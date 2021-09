Oramai settembre è iniziato e tutti noi abbiamo avuto più tempo da dedicare alla cura della casa e dei nostri spazi verdi, siano essi sul balcone o fuori. Per questo motivo oggi diamo un consiglio per abbellire questi ultimi, consigliando una pianta meravigliosa da vedere e anche utile per tenere al largo la sfortuna. Questa magnifica pianta dai colori autunnali porta fortuna e prosperità a chi la possiede. Vediamo insieme quale piccolo arbusto dobbiamo coltivare nel nostro giardino o da tenere sui nostri balconi in modo da attirare la buona sorte.

Questa magnifica pianta dai colori autunnale porta fortuna e prosperità a chi la possiede

Stiamo parlando della Cornus Florida fiore, anche chiamata più comunemente Cornus florida. Questa specie vegetale si presenta come un alberello di piccola statura ed è noto ai più per la sua caratteristica chioma dalla forma rotonda. Le foglie risultano particolarmente caratteristiche perché hanno la forma di cuore. Il loro colore vira dal verde acceso al rosso scuro a seconda della stagione. In primavera, specialmente a maggio, compaiono delle inflorescenze dai colori tenui che hanno delle sfumature fra il bianco crema e il rosa. A settembre invece spuntano dei frutti rossi. Questa pianta è generalmente conosciuta in America dove si dice che porti fortuna e serenità in casa, soprattutto per quanto riguarda l’ambito familiare. Per questo non è raro vederla nei giardini delle villette tipiche degli Stati Uniti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Piccoli gesti di scaramanzia quotidiana da mettere in atto

Se ci interessano questi piccoli rituali ci sono mille altri modi per rendere prospera i propri ambienti. Ad esempio, per evitare incidenti in macchina è necessario calcolare il proprio numero di Nostradamus e scriverlo su un foglietto da tenere sempre nella nostra automobile. In corrispondenza dei nuovi inizi, quindi anche a Capodanno, si usa invece tenere una foglia di alloro nel portafoglio per attrarre il benessere economico. Per quanto riguarda la casa invece possiamo purificarla tramite l’utilizzo periodico di sale grosso. Basta infatti munirsi di un bicchiere riempirlo con i cristalli salini per meno della metà e aggiungere dell’acqua. Posizionare poi l’oggetto in un angolo di una stanza e lasciarlo lì per una ventina di giorni. Gettare via il contenuto alla fine del periodo indicato, facendo attenzione a non toccarlo direttamente con le mani. Se si percepisce molta negatività in casa si può posizionare un bicchiere in ogni camera.

Approfondimento

Ogni segno zodiacale deve assolutamente coltivare o tenere in casa queste strabilianti piante