Ormai, per molti di noi, le vacanze sono finite e si torna alle solite occupazioni quotidiane. Se il giardinaggio rientra tra i nostri interessi sappiamo che l’estate non fa bene alle piante. Troppo sole può rovinarle. Quindi, una delle principali occupazioni sarà curare le piante che, durante l’estate, hanno perso la loro vitalità. Assicurarsi, con le giuste cure, che riprendano di nuovo a fiorire. Con qualche semplice accortezza, andiamo a vedere come il successo di queste piante straordinarie dipende da come si sceglie la loro casa.

Oggi non ci occuperemo della semina di una pianta ma di come deve essere il suo vaso. Così che cresca senza problemi e bella più che mai. Sappiamo che ogni pianta ha caratteristiche ed esigenze diverse. Per esempio, alcune hanno bisogno di molta acqua e altre meno. Scegliere il vaso adatto per far stare bene la pianta è essenziale. Vediamo quali sono i vasi adatti per alcune specie di pianta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Scegliere il vaso giusto

Gardenia, azalea, begonia e ciclamino sono le tipiche piante in fiore che d’inverno si possono tenere in casa. Quando, invece, arriva l’estate si possono trasferire fuori. Per queste piante, i migliori vasi sono di terracotta poiché l’eccesso di acqua può dare fastidio a queste piante. Di solito, le vediamo in vasi di plastica, ma non è il loro ambiente ideale. Perché la pianta possa crescere in tutta la sua bellezza, deve crescere in un vaso di terracotta.

Ficus e Kentia

Sono piante di origine tropicale e si tengono in casa proprio per il loro aspetto decorativo. Si possono tenere in casa tutto l’anno. Il loro vaso è tondo e di plastica. Le piccole piante di questa specie possono essere coltivate anche in vasi di ceramica provvisti di un foro all’interno.

Orchidee

Per questi fiori così delicati i contenitori sono quelli in plastica trasparente. Infatti, le radici sono a diretto contatto con l’aria e la luce naturale. Il vaso trasparente facilita la crescita favorendo un clima adeguato per questo tipo di pianta.

Il successo di queste piante straordinarie dipende da come si sceglie la loro casa

Gli appassionati di piante sanno molto bene che è importante non solo scegliere il vaso del materiale più adatto ma anche modificarne la grandezza durante la crescita della pianta.

Quando la pianta cresce, ha bisogno di spazio e allora man mano che la pianta si ingrandisce si comprerà un vaso più grande. Quando si guarda un bel terrazzo curato con fiori meravigliosi, si dovranno osservare i vasi. Di solito, sono molto più grandi delle piante per lasciare alle radici tutto lo spazio per espandersi. Sono le giuste cose da sapere per avere successo quando si decide di seminare una pianta. Quindi, prima bisogna informarsi sulle necessità specifiche di ciò che vogliamo seminare, per esempio, riguardo a luce e acqua.

A tal proposito consigliamo di leggere l’articolo “Una soluzione magica per curare due piante più 2 consigli su come inserire due oggetti che renderanno il giardino sorprendente e unico.”

Dopodiché, il consiglio è quello di dedicarsi alla scelta del vaso, per poi cambiarlo quando la pianta cresce. Come al solito, il successo è fatto di sfumature.