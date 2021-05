Durante la pandemia, per lunghi periodi non è stato possibile viaggiare. L’unico vero contatto con il Mondo è stata la tecnologia e internet. In una società fortemente connessa questa è una grande fortuna. Stando comodamente a casa è possibile viaggiare, conoscere e studiare ovunque. Questo può avvenire attraverso i vari media. Internet, ovviamente, ma anche televisione e radio. In alcuni casi la combinazione di più tecnologie diverse dà dei risultati molto interessanti. Questa la straordinaria app che ha permesso di viaggiare nel Mondo durante i lockdown e della quale è ormai difficile fare a meno.

Le origini e lo sviluppo

La radio e la sua storia la conosciamo tutti. Viene data per scomparsa ogni volta che nasce un nuovo media. In realtà la radio riesce a rinnovarsi e a adeguarsi alle novità. Legata alla trasmissione tramite variazione di frequenza FM o AM, ha una possibilità limitata di raggiungere luoghi molto lontani. Poi sono nate le webradio e lo streaming, la cui diffusione è proporzionale all’esplosione di internet in tutto il Mondo.

Un’app diventata famosa, in Italia, durante i lockdown del 2020 è Radio Garden. Nasce da una collaborazione tra due enti olandesi nel 2015. Il primo è il Netherlands Institute for Sound and Vision e il secondo è lo Studio Puckey. Successivamente è stata migliorata e aggiornata. Attraverso una navigazione simile a Google Earth, è possibile scegliere una delle migliaia di radio in giro per il Mondo. È possibile ascoltarle in diretta o dopo registrazione. Può essere utilissima per migliorare la propria conoscenza delle lingue. Soprattutto è utilissima per viaggiare con la fantasia, attraverso le voci e le culture dei vari popoli.

Approfondimento

