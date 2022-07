Le vacanze sono ormai arrivate e in molti avranno già scelto la destinazione del proprio viaggio estivo. Per gli indecisi, tuttavia, c’è ancora tempo specialmente se le ferie saranno tra fine agosto e settembre. Tra i posti più gettonati troviamo ancora la Sicilia con le sue città e le sue bellezze naturali, ma anche la Liguria e le città del Nord Italia. Oltre al Bel Paese, però, sarà possibile anche diversi posti in Europa come Grecia o Francia.

Oggi si andrà alla scoperta di un’isola greca non affollata e meno conosciuta rispetto alle altre ma ugualmente meravigliosa. Leggermente più difficile da raggiungere rispetto alle sorelle del Dodecaneso, Tílos è il luogo perfetto per chi cerca tranquillità. Poco abitata e meno frequentata dai turisti è un’oasi di pace senza eguali.

Questa isola greca poco affollata da visitare ad agosto è un paradiso

Piccola isola del Dodecaneso, Tìlos conta circa cinquecento abitanti sparsi nei centri principali. Natura, mare cristallino, castelli e cappelle si susseguono in questo posto favoloso. I monti di origine calcarea e vulcanica sono delle vere bellezze naturali. Tra i centri principali dell’isola troviamo Livádhia dove c’è il porto che la collega alle altre isole.

Il capoluogo dell’isola greca, Megálo Horió, è collegato al porto da una delle poche strade dell’isola. Nonostante ci sia un sevizio autobus, si consiglia di noleggiare un’automobile che permetterà di spostarsi più agevolmente. Da Livadhía si potranno raggiungere a piedi alcune baie sassose, come quella di Lethrà o quella di Thòlos. Su questo percorso si potranno ammirare anche il cimitero e il castello di Agriosykià. Da Megàlo Horiò sarà possibile arrivare al castello dei crociati e alla chiesa Ágios Ioánnis Theológos con i suoi meravigliosi affreschi. Un altro monastero degno di nota è quello di Agìou Pandelímona risalente al XV secolo.

Le spiagge

Per gli amanti del mare e della spiaggia ci sarà la possibilità di optare per spiagge sabbiose e di sassi. Infatti, come scritto in precedenza, alcune baie come quella di Thòlos saranno piene di sassi mentre altre di sabbia. Tra le spiagge sabbiose più apprezzate dell’isola troviamo quella di Éristos con sabbia rosata. Poi, quella di Pláka sabbiosa e con acque turchesi. Tra le caratteristiche delle spiagge di Tìlos troviamo anche quella di essere solamente raggiungibili con una passeggiata o via mare, per questo è l’isola greca poco affollata e paradisiaca.

Posti silenziosi e tranquilli dove sarà possibile ammirare albe e tramonti mozzafiato. Non c’è bisogno di molto altro per descrivere questo vero e proprio paradiso in terra. Infatti, questa isola greca poco affollata da visitare ad agosto è un vero e proprio paradiso in terra.

