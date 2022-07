Ecco 2 ricette per fare il latte condensato in casa con solo 3 ingredienti

Il latte condensato è utilizzato davvero in tantissimi ricette. In particolare nella produzione di dolci e per sostituire alcuni ingredienti. I più popolari sono uova e latte, ma anche burro e zucchero. Possiamo, inoltre, utilizzarlo nella guarnizione di altri dessert o in colazioni gustose, come, ad esempio, pancake e crepes. Infine, abbiamo la possibilità di utilizzarlo per fare il gelato, perfetto in questi mesi caldi.

Insomma, il latte condensato è davvero un alleato formidabile, ma potremmo preoccuparci dei componenti di quello industriale. Non spaventiamoci, perché il latte condensato è facile anche da fare in casa. Possiamo utilizzarlo per molte ricette, anche per il gelato.

Ecco 2 ricette per fare il latte condensato in casa, di cui una completamente vegana.

La ricetta classica

Abbiamo bisogno di solo tre ingredienti per la prima ricetta:

200 ml di latte;

200 ml di zucchero a velo;

50 gr di burro.

Il procedimento è davvero semplicissimo. Ci basterà versare il burro in un pentolino e farlo sciogliere. Poi aggiungiamo latte e zucchero a velo e mescoliamo continuamente. Aspettiamo che arrivi a bollire e cuociamolo per circa 15 minuti. Mescoliamo costantemente, poiché piano piano il composto comincerà ad addensarsi. Infine, quando sarà diventato una crema omogenea e morbida, spegniamo il fuoco. Il nostro latte condensato è ora pronto e basterà metterlo in dei barattoli.

Il latte condensato si può conservare per circa quattro giorni, ma non è possibile conservarlo. Se riusciamo a metterlo in un barattolo sotto vuoto, possiamo conservarlo anche per un mese al chiuso.

La seconda ricetta è, invece, una variante totalmente vegana.

La seconda ricetta è, invece, una variante totalmente vegana. Anche per questa ricetta gli ingredienti sono pochissimi:

200 ml di latte di soia;

200 gr di zucchero a velo;

1 cucchiaino di maizena;

½ cucchiaino di estratto di vaniglia.

In un pentolino aggiungiamo lo zucchero a velo e l’amido di mais, mescolandoli bene. Poi aggiungiamo il latte di soia, questa volta mescolando energeticamente con una frusta. Questo per evitare che si formino grumi. Aggiungiamo poi l’estratto di vaniglia al nostro composto e mischiamo.

Passiamo alla cottura, mettendo il pentolino sul fuoco e portiamo a ebollizione. Facciamo cuocere per circa 10 minuti, sempre mescolando in modo che non si attacchi al fondo. Il composto si addenserà piano piano, creando una crema come la versione precedente. Quando la consistenza sarà sufficientemente densa, il nostro latte vegano sarà pronto.

Per questa versione, possiamo utilizzare diversi tipi di latte vegetale, come mandorle o avena. Il gusto, ovviamente, cambierà tra una ricetta e l’altra, ma sono tutte molto sfiziose.

