In questi giorni si incominciano a vedere sui banchetti del mercato i primi frutti estivi, fra cui le tanto amate ciliegie. L’unico fastidio di questo genere di alimento è il suo nocciolo che nel processo di masticazione deve essere sputato.

Ci sono però dei metodi semplici e veloci per denocciolare molte ciliegie alla volta. Per questo oggi ne illustriamo uno: infatti pulire le ciliegie e togliere il loro nocciolo non è mai stato così semplice grazie a questa procedura corretta che non tutti però utilizzano.

Come pulire le ciliegie

Prima di tutto bisogna prendere una bella ciotola e riempirla di acqua fredda. Inserire la frutta e lasciarla a mollo per una decina di minuti. Si possono anche utilizzare per maggiore sicurezza dei tipi di bicarbonato specifici per disinfettare gli alimenti. Dopo il tempo di ammollo togliere il liquido e risciacquare sotto acqua corrente.

Come denocciolarle

Infine, se si desidera preparare una ricetta specifica, come ad esempio la marmellata, è necessario denocciolarle. Ma come fare senza comprare un apposito snocciolatore?

Basta munirsi di una bottiglia e di una bacchetta di legno, ad esempio quelle che si utilizzano per il sushi. A questo punto è necessario togliere il tappo alla bottiglia e posizionare alla sua apertura una delle ciliegie.

Quindi basta trafiggerla delicatamente con lo stecco in modo da eliminare il nocciolo senza però sporcare o spappolare il frutto. In questo modo la procedura sarà completata in pochi minuti e i semi saranno pronti da buttare o al contrario da riciclare. Se ci si sta domandando come, la risposta è nel link qui sotto!

