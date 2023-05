Questo borgo italiano è stato scelto da George Lucas per trascorrere le sue vacanze da sogno

Noi Italiani siano notoriamente molto orgogliosi delle bellezze naturali ed artistiche che ci circondano. In effetti a viaggiare per il Mondo non sono così tanti i Paesi fortunati quanto il nostro.

Lo splendore dei monumenti in effetti in Italia non è concentrato solo nelle città, ma è distribuito ovunque per borghi arroccati e cittadelle fortificate. È stata anzi proprio questa l’intuizione dell’associazione dei Borghi più belli d’Italia: incentivare un turismo lento e di riscoperta di luoghi antichi. E questo messaggio lo comunicano forte e chiaro anche alla sensibilità dei personaggi più conosciuti ad esempio nel Mondo dello spettacolo. Sembra essere il segreto di Passignano sul Trasimeno, in Umbria: proprio questo borgo italiano è stato scelto da George Lucas per comprare casa e fuggire dallo stress trascorrendo le vacanze in estate. Vediamo dove vive e cosa rende questo posto magico.

Fra i più belli d’Italia

Sarà forse l’aria che trasmette serenità ed elimina lo stress: George Lucas, il regista delle guerre stellari, adora la pace di questo angolo di universo. E per ottenerla ha scelto le mura di un ex monastero cui accedere da un viale costeggiato dai cipressi. D’estate vuole fuggire il clamore in piena armonia con questi luoghi. Non è un caso che i cittadini di Passignano sono sempre molto riservati sulla presenza delle star. Ed è giusto rispettarli: chi viene qua, cerca la pace ed i colori del tramonto, tra le colline umbre ed il riflesso sul Trasimeno.

Per noi viaggiatori basta tanto per appuntare una nota per il prossimo viaggio. D’altronde Passignano è parte integrante dei Borghi più belli d’Italia. Oltre alle mura che si arrampicano sulla rupe ed alla spiaggia sul lago, l’area è tutta un reticolo di sentieri che salgono sulle colline per ciclisti e amanti dei cammini. Oltre al lago con le sue isole da raggiungere in traghetto, sono molte le città d’arte riunite in questa zona, Perugia (che è rientrata tra le mete imperdibili dell’anno per Lonely Travel), Città della Pieve ed Orvieto, ma anche in direzione della Toscana Cortona, Montepulciano e ancora oltre Montalcino e Siena.

A fine luglio il borgo celebra la sua storia con il Palio delle Barche, ricordando le lotte delle famiglie medievali per il potere: una gara tra rioni che trasportano le barche a spalla per le vie impervie di pietra del centro. Un momento adrenalinico che completa i giorni di festa. Ad agosto si celebra invece il pesce del lago con la padella più grande del Mondo. Un’occasione da non perdere per gli amanti del pesce. Tra le specialità ecco la regina in porchetta, il tegamaccio ed il persico. La particolarità è che, lontani dal mare, questi Borghi hanno sviluppato ricette utilizzano metodi più riservati tradizionalmente alla cottura della carne. Proprio a pochi chilometri di distanza da qui, tra l’altro, vive in estate Ed Sheeran: insomma, il nostro Paese non smette di stupire.