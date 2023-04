Cosa accadrà da ora in poi sui mercati azionari-proiezionidiborsa.it

La nostra previsione annuale è rialzista ed è confortata da alcuni elementi statistici. Cosa accadrà da ora in poi sui mercati azionari? Non siamo pessimisti, ma come al solito monitoriamo con attenzione quasi certosina sia i supporti che le resistenze del trend che attendiamo. Quale direzione proiettiamo ancora? Rialzo. Andiamo a capire quali sono i motivi della nostra affermazione.

I motivi del nostro ottimismo

Nelle serie storiche i cicli economici al rialzo, dove i tassi di interesse sono stati crescenti, mercati azionari e materie prime hanno continuato la loro salita fino a quando le Banche centrali non hanno iniziato a tagliare i tassi. Al momento non vediamo ragioni che possano portare a questa scelta.

Uno studio accurato delle serie storiche ci fa definire la seguenti probabilità:

il minimo decennale probabilmente è stato segnato, così anche quello annuale. I prezzi azionari dovrebbero salire per molti anni, fra alti e bassi fisiologici.

Nel breve termine invece, le ragioni del nostro ottimismo, per il momento, vengono esclusivamente da ragioni grafiche.

Giornata odierna leggermente positiva per i mercati internazionali.

Alle ore 18:18 della giornata di contrattazione del 27 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.937

Eurostoxx Future

4.323

Ftse Mib Future

27.005

S&P500

4.107,83.

Cosa accadrà da ora in poi sui mercati azionari?

Wall Street mostra forza e sta costruendo un pattern che nel 90% dei casi ha portato i prezzi al rialzo. Quindi, se il segnale non si rivelerà essere una trappola, il recente ritracciamento per queste piazze azionarie dovrebbe essere stato archiviato.

Cosa continuerà a confermare che in corso ci sia un trend ribassista?

Chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

15.956

Eurostoxx Future

4.315

Ftse Mib Future

26.995

S&P500

4.090.

Sui minimi fra ieri e oggi si è formato un interessante pattern rialzista su tutti i mercati azionari analizzati. Vedremo domani cosa accadrà. Ci sembra decisivo per il breve termine.

A Piazza Affari segnaliamo NEXI che ha formato un pattern di ripartenza al rialzo. Supporto a 7,42 e resistenza a 8,19 e poi 8,72.

