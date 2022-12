Come utilizzare il salmone da chef per dei piatti che sorprenderanno gli ospiti

Questa preparazione è degna di un ristorante di livello ma possiamo facilmente replicarla in casa. Bastano un trancio di salmone, sale e zucchero.

Il salmone è uno dei pesci più amati e diffusi sulle nostre tavole. Che sia fresco, cotto al forno, alla brace, padella o affumicato, questo pesce incontra il favore di molti golosi. Inoltre il salmone è un pesce eccezionalmente nutriente, utile alla salute di pelle e capelli.

Il salmone è un pesce jolly da utilizzare come antipasto, primo o secondo e utilizzandolo non si sbaglia mai un colpo. È ideale, ad esempio, per degli stuzzicanti involtini di verdure ma la preparazione che vedremo in seguito è un autentico tocco di classe.

Vediamo allora come utilizzare il salmone da chef facendone un delizioso carpaccio.

Semplice ma sbalorditivo

Il concetto delle carni stagionate è quello di far perdere loro umidità attraverso un processo di salagione stagionatura. Questo consente di rendere più tenaci le carni e poterle servire a fette come succede con la bresaola o il prosciutto. Questo stesso effetto può essere ottenuto anche con il pesce, in particolare con il salmone. Quello che dovremo fare sarà prendere un filetto di salmone del peso che preferiamo e rimuovere la pelle e le spine. Per togliere correttamente le spine passiamo con le dita sulla superficie del pesce cercando di avvertire eventuali lische. Una volta individuate, eliminiamole con l’aiuto di una pinzetta. Naturalmente questa operazione può essere svolta tranquillamente in pescheria. Fatto questo non dovremo fare altro che ricoprire il nostro salmone con del sale bilanciato, ovvero una miscela di sale e zucchero in uguale peso. Dunque per ogni 500 g di sale serviranno 500 g di zucchero semolato bianco.

Come utilizzare il salmone da chef con una ricetta eccellente

Disponiamo uno strato di sale bilanciato sopra una teglia per poi adagiarvi sopra il salmone. Ora ricopriamo il tutto con il resto del sale bilanciato e mettiamo un foglio di pellicola trasparente a copertura del pesce. Trasferiamo tutto in frigo e attendiamo dalle 24 alle 48 ore per poi tirare fuori dalla salamoia e sciacquare sotto acqua fredda corrente. Il risultato finale sarà un trancio di salmone con una consistenza tale da poterci permettere di farlo in piccole fette e servirlo come un prosciutto.

Questo tipo di preparazione è ottima con dei crostini di pane e burro o magari dentro una ricca insalata. Un’idea potrebbe essere quella di unire questo carpaccio di salmone a dei finocchi tagliati sottili, delle olive nere, noci e arance pelate a vivo. Serviamo il tutto condendo con sale e un filo di olio.