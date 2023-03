Piatti puliti e profumati con pochi euro in lavastoviglie: prova questi 3 detersivi fai da te!

La lavastoviglie ci ha salvato dalla fatica. I suoi detersivi specifici, però, potrebbero risultare anche molto costosi. Per questo motivo potremmo pensare di ricrearli in casa con ingredienti economici. Ecco 3 ricette che si preparano con pochi euro, per piatti splendenti.

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utilizzati insieme alla lavatrice e il forno. Ci aiuta sicuramente a risparmiare tempo quando laviamo i piatti, ma anche a igienizzarli meglio. La lavastoviglie, però, richiede dei detersivi specifici, che spesso possono risultare anche molto costosi.

Fortunatamente ci sono tantissimi metodi per creare dei detergenti specifici fai da te. Basteranno alcuni ingredienti direttamente dalla cucina per produrre i nostri detersivi con pochi euro. In questo modo non solo risparmieremo sui prodotti per la pulizia, ma saremo anche sicuri di utilizzare degli ingredienti completamente naturali. Ecco 3 modi per fare un detersivo per lavastoviglie in casa spendendo poco.

Piatti puliti e profumati con pochi euro in lavastoviglie con il limone

Il primo modo è quello di utilizzare il limone. Ci serviranno:

6 limoni;

600 ml di acqua;

300 g di sale fino;

100 ml di aceto.

Per prima cosa, bolliamo i limoni in una pentola fino a quando non diventeranno morbidi. Controlliamo la consistenza bucandoli con una forchetta. Poi, tagliamo i limoni in piccoli pezzi, eliminando i semi. Mettiamo tutto in un frullatore ottenendo un composto. Versiamolo nell’acqua e aggiungiamo l’aceto e il sale. Facciamo bollire e mescoliamo con un mestolo di legno. Dopo averlo lasciato raffreddare, otterremo un detersivo completamente ecologico che ci durerà anche alcuni mesi.

Fare le pastiglie per la lavastoviglie in casa è possibile

Non tutti sanno, inoltre, che è possibile anche fare in casa le pastiglie specifiche per la lavastoviglie. Piatti puliti e profumati con pochi euro in lavastoviglie non saranno più un sogno con questa ricetta. Per prima cosa prendiamo circa 200 grammi di bicarbonato, dell’acqua demineralizzata, 2 cucchiai di sapone di Marsiglia e un olio essenziale al limone. Infine prendiamo anche degli stampini per il ghiaccio in silicone.

In una ciotola versiamo il bicarbonato, il sapone e le gocce di olio essenziale. Mescoliamo costantemente e aggiungiamo acqua man mano. Infine versiamo il composto negli stampini e lasciamo asciugare le pastiglie per almeno 3 ore prima di toglierle dallo stampino. Ecco che le nostre pastiglie economiche sono pronte.

Il sale, un ingrediente economico per lavare i piatti

Un altro metodo per ottenere un detersivo per lavastoviglie è utilizzare il sale. Per ogni carico della lavastoviglie, infatti, ci basterà unire 1 cucchiaio di bicarbonato, uno di sale fino e 1 di sapone di Marsiglia, versando tutto nella vaschetta della lavastoviglie. Possiamo anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale al limone o all’arancia. In questo modo i nostri piatti saranno perfettamente puliti e profumati.

Prima di utilizzare questi detersivi casalinghi, però, controlliamo le caratteristiche della lavastoviglie. Infatti, queste tre ricette non possono essere utilizzate in tutti gli elettrodomestici. Alcuni accettano solo detersivi in polvere, altri liquidi e alcuni addirittura solo pastiglie. Scegliamo la ricetta in base al tipo di lavastoviglie.