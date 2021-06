La Sicilia è una delle mete più in voga per trascorrere un’estate all’interno della nostra Penisola. Infatti è ricca di storia e archeologia ma allo stesso tempo ha anche da offrire dei meravigliosi scorci naturali e un mare limpido e incontaminato.

Per questo oggi consigliamo una chicca da non perdere all’interno di questa Regione: questa città medievale e barocca è patrimonio UNESCO dell’umanità ed è perfetta per un viaggio alla scoperta della vera bellezza della Sicilia. Andiamo insieme alla scoperta di Modica, cittadina dell’omonimo cioccolato.

Una città medievale e barocca

Modica è un Comune situato all’interno del ragusano, parte della Sicilia parecchio conosciuta per le sue attrazioni. Questa cittadina però è molto particolare dato che affianca delle architetture prettamente antiche e medievali delle costruzioni invece di gusto barocco.

Un ottimo esempio di quest’ultimo tipo di stile è la cattedrale di San Giorgio, famosa per i suoi stucchi, per le opere d’arte custodite al suo interno e per l’imponente scalinata che la precede.

Questa città ha anche dato i natali al famoso scrittore Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la letteratura del 1959, e ancora oggi conserva la sua casa-museo.

Il prodotto IGP

In questa meravigliosa località dell’isola si prepara un prodotto di eccellenza, la “ciucculatta muricana” ovvero il cioccolato di Modica. Questo meraviglioso dolce si è guadagnato il marchio IGP per sua insolita lavorazione a freddo.

In questo modo si creano all’interno delle bolle di aria che si sentono poi nel momento in cui lo si va a degustare. Infatti al palato si sente che la consistenza è composta da diversi strati. La consistenza, infatti, è granulosa e alla fine risulta molto simile a quella di un wafer.

