Altra seduta senza infamia e senza lode in Borsa. Sulle Piazze azionarie europee oggi abbiamo assistito a una seduta di calma piatta. Ma è la calma che precede la tempesta, forse. Quale tipo di tempesta lo scopriremo domani. Quando saranno diffusi i dati sull’inflazione a maggio negli USA e i dati sulle richieste dei sussidi di disoccupazione.

Nel frattempo il mercato avrà già conosciuto l’esito della riunione della BCE in merito alla decisione sui tassi d’interesse. Non è difficile prevedere che la Banca Centrale Europea, manterrà fermi i tassi confermando l’attuale politica accomodante. Meno scontati sono gli esiti dell’inflazione in USA e del dato sul mercato del lavoro. E ancora meno scontata sarà la reazione del mercato a questi dati.

In Piazza Affari il caso del titolo azionario Safilo scatena una ridda di voci mentre i prezzi volano sempre più in alto

Fino a quel momento tutto rimarrà pressoché fermo, esattamente come è accaduto oggi. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in ribasso dello 0,2% a 25.741 punti. Per ben tre volte i prezzi oggi hanno messo sotto pressione il supporto a 25.700 punti che è sempre riuscito respingere gli attacchi. Come avevano scritto i nostri Esperti in questa precedente analisi, quota 25.700 punti è diventata un crinale tra rialzo e ribasso di breve. Finché i prezzi dell’indice maggiore riusciranno a mantenersi sopra, le potenzialità rialziste rimarranno intatte.

Intanto, in Piazza Affari il caso del titolo azionario Safilo scatena una ridda di voci mentre i prezzi volano sempre più in alto. L’azione oggi ha guadagnato quasi il 10%, chiudendo a 1,8 euro. I prezzi nell’ultimo mese hanno realizzato un guadagno del 70%. In sei mesi il rialzo è stato quasi doppio, di oltre il 130%. Oggi i volumi sono stati particolarmente elevati a conferma degli acquisti speculativi che stanno interessando il titolo. Le indiscrezioni che girano tra gli operatori, riportano di un possibile ingresso di un nuovo socio nella società.

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.