Il Sud dell’Italia è conosciuto in tutto il mondo per le sue città affascinanti e per i suoi reperti archeologici. Quest’area infatti vanta un vasto patrimonio di eredità greca. Oggi parliamo di un punto di interesse molto particolare che si trova nella regione che rappresenta la punta dello stivale. Infatti questa città del sud Italia è definita la perla del Tirreno e bisogna assolutamente visitarla per il suo passato magico e ricco di storia.

Questa città del sud Italia è definita la perla del Tirreno e bisogna assolutamente visitarla per il suo passato magico e ricco di storia. Stiamo parlando di Scilla. In questa meravigliosa località infatti si unisce la bellezza del mare con i residui dell’antichità magno-greca. Nonostante non siano presenti infatti particolari ritrovamenti archeologici, a parte i resti di un porto, il nome della città richiama uno dei poemi omerici, l’Odissea. Infatti nel lungo viaggio di ritorno verso Itaca, Ulisse si ritrovò ad attraversare lo stretto di Messina. Nella narrazione letteraria questo confine naturale era presidiato da due mostri, Scilla e Cariddi. Il primo era nella parte calabrese della costa, l’altro in quella siciliana.

Cosa vedere nella Venezia del Sud

Scilla è una tappa da visitare assolutamente per godere della parte marittima della Calabria. È consigliabile infatti programmare un itinerario ed includerla in un eventuale viaggio on the road che tocchi anche la limitrofa Sicilia. Consigliamo infatti di procedere in questo modo: soffermarsi a Pizzo Calabro, a Tropea e poi prendere il traghetto per la Sicilia. Se invece si desidera rimanere solo in questa piccola meraviglia della Costa Viola, basta soggiornare a Scilla e a Chianalea di Scilla. Quest’ultima in particolare è soprannominata la Venezia del sud e ha anche meritato l’appellativo di perla del Tirreno. Dunque, questa città del sud Italia è definita la Venezia del Sud e bisogna assolutamente visitarla per il suo passato magico e ricco di storia.

