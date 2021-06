L’uso smodato dei contenitori di plastica ha creato non pochi problemi al pianeta, aumentando l’inquinamento globale in maniera smisurata. È anche vero che negli ultimi anni è sempre più attivo, da parte di associazioni e ONG, la sensibilizzazione al consumo ridotto di materiali non riciclabili. Questo ha portato a dover reinventare e rimodulare anche l’industria della moda e della cosmetica. Molte aziende hanno introdotto materiali ricavati dalla frutta e dai vegetali, avvicinando i consumatori a questa nuova concezione. Anche i prodotti di bellezza come creme, shampoo, trucchi, deodoranti hanno visto un’evoluzione green, cambiando approccio.

La nuova frontiera dei cosmetici sostenibili da provare ad ogni costo per ridurre gli sprechi e mantenere alto il livello di qualità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Trucchi ricaricabili e plastic-free

Sta prendendo piede la nuova idea di rendere trucchi e prodotti di bellezza più sostenibili, ovvero ricaricabili. Anche se il costo della plastica è inferiore rispetto ad altre tipologie di materiali, diverse aziende stanno investendo e credendo molto all’utilizzo di alternative valide. Questo per ridurre al minimo gli sprechi e provocare un impatto ambientale minore. Inoltre la ricarica permette di risparmiare sicuramente più della metà. Sarà possibile andare in negozio per acquistare ricariche di fondotinta, ombretti, rossetti, ma anche di bagnoschiuma e creme per il corpo. Basterà portare la confezione originale per averla di nuovo piena, oppure si potrà comprare direttamente una bustina contenente il prodotto da utilizzare. Tutti i tipi di cosmetici possono essere ricaricati all’infinito, senza preoccupazioni su dove smaltire le vecchie confezioni o i residui. È importante segnalare che saranno disponibili anche trucchi completamente naturali a impatto zero, mantenendo le caratteristiche di alto livello.

Abbattere definitivamente l’uso e la produzione di plastica sarà dura, ma cominciare a vedere le cose sotto un’altra luce, potrà contribuire a ridurre le emissioni di CO2.

Ecco perché la nuova frontiera dei cosmetici sostenibili da provare ad ogni costo per ridurre gli sprechi e mantenere alto il livello di qualità.