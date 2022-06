Questi anni non sono stati facili per molte famiglie italiane. I rincari dell’ultimo anno hanno contribuito ad alleggerire il portafoglio di tanti cittadini. Purtroppo, sembra proprio non esserci pace, viste le ulteriori spese sempre crescenti. Per questo motivo molte persone sono alla ricerca di un nuovo lavoro che abbia uno stipendio più alto. O in altri casi, di un lavoretto per arrotondare che vada ad alleggerire le uscite mensili.

Per fortuna, sono tante le aziende che cercano personale anche per contratti part time flessibili. Se vogliamo aumentare le entrate senza dover lavorare 8 ore al giorno, sono sicuramente convenienti. Soprattutto nel mondo della vendita al pubblico troviamo offerte davvero allettanti.

Un esempio sono gli ultimi annunci di lavoro nel settore dell’abbigliamento, anche di grosse catene. H&M, ad esempio, sta assumendo personale in diversi negozi sparsi da Nord a Sud. Oggi, però, parleremo di un’altra opportunità molto allettante, per posizioni che non richiedono esperienza.

Questa catena specializzata in articoli per la casa in tutta Italia offre nuovi posti di lavoro, anche alla prima esperienza

Stiamo parlando della JYSK, che con più di 3.000 negozi nel Mondo è un’azienda leader del settore. Nata 43 anni fa, si occupa della vendita e distribuzione di vari articoli per la casa. Tratta materassi, mobili, fino a biancheria per la casa e suppellettili. Al momento è alla ricerca di personale in diversi punti vendita, anche per posizioni di lavoro da remoto.

Passione e attitudine alla vendita tra i requisiti

Alcuni degli annunci presenti sul sito ufficiale, nella sezione lavora con noi, sono molto interessanti. Diverse sono le figure professionali che cercano, anche appartenenti alla lista categorie protette. Tra i requisiti generali c’è ovviamente la passione per la vendita e servizio al cliente. L’attitudine al lavoro di squadra e la flessibilità al lavoro su turni sono molto importanti.

Per la posizione di Sales Assistant, quindi addetto vendita, l’esperienza pregressa è solo un plus. Altre posizioni, invece, come quella di Store Manager ovviamente richiede una certa esperienza. Sul sito si può consultare la lista completa delle posizioni aperte e le varie sedi di lavoro. Per candidarsi basta cliccare sulla sezione “Mi interessa” e compilare il modulo online. Ci si può anche candidare con Indeed, Smartr o con LinkedIn.

Quindi, ecco le nuove offerte di lavoro da questa catena specializzata in articoli per la casa, da non lasciarseli sfuggire. È una grossa occasiona se vogliamo cimentarci in un cambio di carriera o vogliamo semplicemente arrotondare. Soprattutto nei mesi estivi è più semplice trovare nuove opportunità con stipendi davvero interessanti.

Approfondimento

Questo colosso tutto italiano sta assumendo personale per i mesi estivi e la paga non è affatto male