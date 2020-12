Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In questo articolo Proiezionidiborsa ha voluto analizzare per i propri lettori, il vantaggio economico che genera il versamento ad un fondo pensione. Non tutti sanno che questa categoria di persone può guadagnare fino al 20% con il versamento nel fondo pensione integrativo.

Innanzitutto siamo nel segmento ever green del Risk free, ovvero prodotti che hanno una variabilità, un rischio basso/nullo. In questo comparto se si guardano i rendimenti medi obbligazionari in area euro probabilmente non si va oltre lo 0,5% netto. I titoli di stato italiano, invece, sono mediamente sotto 1%. Le polizze vita di ramo primo, infine, non hanno ormai un rendimento garantito. Ma esiste un prodotto che genera rendimenti certi tanto più alti quanto più alto è il reddito imponibile dichiarato. Stiamo parlando del fondo pensione integrativo. Ci si può iscrivere fino ad un anno prima dell’età pensionabile. In questa accezione anche per i semi 65enni è da considerarsi alla stregua di un investimento a cedola.

I vantaggi fiscali che generano rendimenti certi a doppia cifra

Tra le tante agevolazioni previste per la pensione integrativa viene disposto il trattamento fiscale. In particolare, una deduzione fino a 5.165 euro circa, la tassazione al 20% dei rendimenti e la tassazione al 15% delle prestazioni. Orbene, la tassazione italiana dei redditi è a scaglioni a seconda del reddito percepito, per la cosiddetta capacità contributiva. E pertanto, otterremo un guadagno in conto fiscale corrispondente all’aliquota di tasse non pagate sull’importo deducibile. Ovvero su quella quota di reddito che viene investita nel fondo pensione

L’esempio concreto, quale altro investimento dà questo rendimento?

Se ad esempio, un soggetto che guadagna 75.000 euro annui decidesse di versare 5.000 euro annui per 10 anni, avrà guadagni strepitosi. In fattispecie, il reddito dichiarato sarà tassato al 41%. Ciò significherà che il guadagno sarà dato dal 41% di 5.000 euro. Quindi dopo 10 anni avrà accumulato 50.000 euro nel fondo e risparmiato 20.000 euro circa. Supposto che il nostro soggetto abbia l’età pensionabile, all’uscita dal fondo riceverà il montante al netto del 15%, ovvero 42.500 euro. Se a questa somma aggiungiamo il risparmio fiscale di 20.000 euro circa si otterranno 62.500 e pertanto 12.500 euro di guadagno!!!! Quale altro investimento consentirebbe un tale guadagno netto?

Conclusioni

Non tutti sanno che questa categoria di persone può guadagnare fino al 20% con il versamento nel fondo pensione integrativo. È quindi fortemente attraente per tutti coloro che hanno intenzione di investire la giacenza di conto corrente. È necessario, poi, che siano a qualche anno dalla pensione perché, per il meccanismo legislativo potrebbero avere la liquidazione del capitale e non la pensione.

Dicembre sta finendo e la possibilità di versare ci sarà ancora per pochi giorni. Occhio ai rendimenti!

