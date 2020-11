Succede sempre più frequentemente che nasca la necessità di proteggere i propri risparmi per proiettarli nel futuro. Le preoccupazioni riguardano, mediamente, sia il pensiero di trascorrere una vecchiaia serena sia “lasciare” qualcosa ai cari.

Queste considerazioni sono tanto più accentuate se si svolge un’attività lavorativa soggetta a fallimento. Oppure, tanto più se si è in situazioni debitorie con il fisco o altri attori economici. Beh, in tali situazioni, come si fa per mettere al sicuro i risparmi rendendoli impignorabili e insequestrabili senza assicurazione vita? I Tecnici di ProiezionidiBorsa hanno provato a rispondere al quesito.

La polizza vita è sequestrabile e pignorabile

La letteratura in materia ha abituato il grande pubblico a pensare che la soluzione possa essere la polizza vita, stante le caratteristiche di trasmissibilità agli eredi in caso di morte. Ciò, sia in caso di Unit Linked che Index Linked. Dal 2008 la Cassazione ha demolito questa concezione.

Successivamente, il principio che la polizza perda il carattere di previdenza, se è contratta per finalità finanziarie, è diventata giurisprudenza consolidata. Pertanto, laddove non si raggiunge il fine previdenziale, ovvero la conservazione del capitale, la polizza si equipara ad uno strumento finanziario. Si legga: pignorabile e sequestrabile. Allora, come si fa per mettere al sicuro i risparmi rendendoli impignorabili e insequestrabili senza assicurazione vita?

La soluzione è il fondo pensione integrativa

La previdenza complementare soddisfa tutte le necessità analizzate. Consente di proiettare il proprio capitale in sicurezza nel futuro. In particolare, stante la riduzione delle pensioni future, un accantonamento ulteriore permette di ricevere in età pensionabile una somma mensile.

Il versamento può essere sia mensile, trimestrale o semestrale. Inoltre, le società di gestione del risparmio vanno ad imputare la quota versata nella linea di investimento prescelta. Il fondo avrà una linea garantita, obbligazionaria, bilanciata o azionaria. Si sceglierà in base alla propensione al rischio e agli anni che mancano alla pensione.

Quindi, come si fa per mettere al sicuro i risparmi rendendoli impignorabili e insequestrabili senza assicurazione vita? La risposta è sottoscrivere un piano pensionistico, il quale, per legge, non può essere toccato da nessuna disposizione. Le risorse versate sono insequestrabili e impignorabili. In caso di morte? Si trasferisce il montante agli eredi, ovviamente, senza alcun rischio sequestro.

Vantaggi fiscali evidenti che incoraggiano

Innanzitutto, il versamento annuo può essere dedotto dai redditi ai fini IRPEF fino ad euro 5.164. Se il fondo esprime guadagni, i rendimenti sono tassati all’imposta del 20% invece che 26%.

Le rendite future, invece, sono soggette alla tassazione speciale del 15% che si riduce di 0,30%. Ciò per ogni anno di permanenza a partire dal quindicesimo. Si potrà, pertanto, arrivare a pagare solo il 9%. Non resta che fare due calcoli!

