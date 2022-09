Questa casa costerebbe solamente 50.000 euro e abbatte il costo della bolletta

Con gli aumenti dei tassi di interesse, acquistare una casa diventerà sempre più costoso per chi si servirà di un mutuo. Oggi per acquistare un posto dove abitare occorrono decine di migliaia di euro, a volte anche centinaia di migliaia. Un bilocale in una grande città del centro o nel Nord dell’Italia potrebbe arrivare a costare anche 120.000 o 130.000 euro a seconda della zona. Un trilocale può arrivare tranquillamente a superare i 200.000 euro.

Chi acquista una prima casa difficilmente dispone dell’intera somma. Così molti si rivolgono a una banca ed accendono un mutuo prima casa. Con l’aumento del costo del denaro da parte della BCE, prendere un finanziamento ipotecario sta diventando sempre più costoso rispetto a qualche mese fa. Inoltre l’inflazione, che in Italia ha superato l’8% e in Europa è al 9%, sta spingendo in alto anche il valore degli immobili. I risparmiatori impegnati su come proteggere i risparmi dall’inflazione, devo anche tenere d’occhio il mutuo.

Comprare casa sarà più costoso e mantenerla sarà più dispendioso. Infatti, l’impennata dei costi dell’energia farà diventare sempre più oneroso illuminare e riscaldare l’appartamento. A meno che non si adotti una soluzione alternativa. Infatti, la nuova frontiera sono villette indipendenti, dal costo che parte da 50.000 euro e che abbattono il fabbisogno di energia fino al 75%.

Tuttavia, queste case hanno una particolarità, non sono in cemento e mattoni come le case che siamo abituati ad abitare, ma sono prefabbricate. Sono costruite per lo più in legno, che viene laminato per evitare che si danneggi col tempo. La bassissima richiesta di energia per riscaldare e rinfrescare queste case è il punto forte di questa soluzione. Questi immobili, costruiti in legno speciale, hanno un ottimo isolamento termico, anche grazie a infissi che quasi azzerano la dispersione di caldo e fresco. Inoltre sono dotati di una ventilazione meccanica che recupera il calore.

Una riduzione del 75% dell’energia per riscaldare e rinfrescare la casa permette un notevole risparmio sulla bolletta di luce e gas. Infatti, i condizionatori e gli impianti di riscaldamento sono in assoluto i componenti che più incidono sul consumo di energia. Inoltre questa casa costerebbe solamente 50.000 euro, prezzo che è senza dubbio interessante.

Soluzioni per comprare casa con poche decine di migliaia di euro e fare affari d’oro

Queste case, definite passive per queste caratteristiche, sono prodotte da una azienda spagnola. Tuttavia sono numerose le aziende italiane che producono questi tipi di immobile. Che ha un solo problema, richiede un terreno. Quindi chi volesse una casa prefabbricata, dovrebbe essere proprietario di un pezzo di terra su cui posizionarla, con relativi allacciamenti elettrici e fognari. Ovviamente le case prefabbricate non sono ideali per chi vuole vivere in città. Tuttavia, chi vuole andare a vivere fuori dei centri abitati potrebbe trovare questa soluzione interessante, anche come seconda casa.

Chi preferisce rimanere in città non è detto che debba necessariamente spendere centinaia di migliaia di euro. Sul mercato si possono trovare occasioni anche a partire dalla somma di 30.000 o 40.000 euro. Chi non ha esigenze particolarmente elevate può comprare casa con poche decine di migliaia di euro e fare affari d’oro. Spesso basta avere spirito di iniziativa e non fermarsi alla visita dei primi immobili. Importante è fare un’analisi approfondita di ciò che offre il mercato nella zona preferita per scovare le occasioni nascoste. In questo senso le piattaforme immobiliari possono essere di grande aiuto.

