Tra le mura domestiche il contatore della luce spesso continua a correre. E lo fa anche quando tra le mura domestiche non c’è nessuno. E questo perché ci sono degli elettrodomestici che, pur essendo inattivi o comunque non utilizzati, continuano a consumare energia elettrica. Anche se in piccole quantità.

Tutto questo succede quando, operativamente, l’elettrodomestico o il dispositivo elettronico in realtà non è del tutto spento. Ma si trova nella cosiddetta modalità di stand by. Vediamo allora, per garantirsi un risparmio in bolletta aggiuntivo, quali sono gli elettrodomestici e tutte le apparecchiature elettroniche che continuano a consumare energia elettrica. Anche quando sono spenti.

Quali elettrodomestici consumano energia elettrica anche da spenti

Nel dettaglio, il televisore spicca tra gli elettrodomestici che consumano energia quando lo schermo è spento. E questo perché i televisori rimangono proprio in stand by. Rispetto ai vecchi modelli, i televisori di ultima generazione consumano meno in stand by, ma in ogni caso consumano una quantità, anche se piccola, di energia.

Dalla TV si passa alla macchinetta del caffè che spicca per essere un elettrodomestico che consuma luce anche quando non si prepara l’espresso tra le mura domestiche. Quindi, quando non si utilizza per ore, o addirittura per giorni, è preferibile scollegare la macchinetta del caffè dalla presa di corrente.

Ma su quali elettrodomestici consumano energia elettrica in stand by non finisce qui. In quanto, dopo averlo caricato, il cellulare andrebbe sempre scollegato dal caricabatterie. Altrimenti il dispositivo continuerà ad assorbire energia. Di conseguenza, l’idea di mettere in carica lo smartphone prima di andare a dormire non è la migliore delle scelte. Proprio in termini di risparmio energetico.

Massima attenzione ai consumi di luce invisibili. Dal computer al cordless per chi ha il telefono fisso

Massima attenzione, quando non si utilizzano, pure ai computer portatili, ai tablet, ai PC desktop ed alle console per videogiochi. Ma anche al forno a microonde ed al cordless per chi ha tra le mura domestiche il telefono fisso. In quanto si tratta di apparecchiature elettroniche che, proprio con la funzione stand by, generano dei consumi di energia elettrica invisibili.

Come tagliare agevolmente i consumi in stand by. Per gli elettrodomestici e per i dispositivi elettronici

Anche per questo gli elettrodomestici, i dispositivi e le apparecchiature elettroniche andrebbero collegate opportunamente. Ovverosia, con una presa multipla. Quella che, dotata di un comodo interruttore, permetta agevolmente, ed in qualsiasi momento, di tagliare il consumo di energia elettrica in stand by.

