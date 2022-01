Spesso abbiamo parlato di mete vacanziere. In questo articolo, abbiamo visto come visitare uno dei borghi più belli d’Italia. Oppure abbiamo visto cosa si può visitare in Sardegna in un periodo poco ambito dai turisti estivi. O ancora, di quanto poco si spende per mangiare a Bologna delle lasagne squisite o la famosissima cotoletta alla bolognese. Che dir si voglia le vacanze sono soprattutto un momento di risveglio intellettuale e ripresa dal caos cittadino. Con amici, fidanzati, parenti o in solitudine è fondamentale staccare la spina almeno qualche giorno ogni due mesi circa. Non è necessario spendere molto, ma solo cercare le occasioni migliori.

Vacanza in montagna

La montagna è una meta ambitissima per le vacanze invernali. Con le sue punte bianche e le zone sciistiche è ottima anche solo per tre giorni di relax. Ma ci sono alcuni che non sono molto pratici del caso, soprattutto se si tratta di come vestirsi per fare sci o semplicemente per passeggiare tra i monti innevati. Molti strati per poi sudare? Pochi strati per poi sentire freddo?

Ecco cosa indossare e i trucchi per smettere di sudare con vestiti esageratamente pesanti o di soffrire il freddo con abiti troppo leggeri

Se per esempio volessimo provare l’esperienza della ciaspolata, allora abbiamo l’outfit adatto a noi. Le ciaspole sono un’alternativa agli sci e si tratta di una camminata adatta davvero a tutti, grandi e piccini che siano. Sono delle zatterine in plastica che possono arrivare massimo a 50 centimetri di diametro. Sarà come fluttuare sulla neve. Hanno anche dei particolari ganci ai quali si allacciano le scarpe, in punta e in caviglia. Se cadremo, dovremo portarci dietro anche le ciaspole. Ma veniamo a noi. Ecco cosa indossare e i trucchi per smettere di sudare con vestiti esageratamente pesanti o di soffrire il freddo con abiti troppo leggeri. La risposta più adatta sono gli indumenti termici. Maglietta a maniche lunghe, pantaloni e calzettoni ci faranno sentire bene tenendo una buona temperatura corporea.

Sono dei vestiti che, ormai, si trovano davvero ovunque. E sono anche di moda, con colori adatti a ogni personalità e fantasie in voga. Ma non bastano solo queste tre cose. Bisognerà aggiungerci una giacca a vento o da sci e, se fa molto freddo, anche un pile leggero da mettere su all’occorrenza. Gli scarponi che siano adatti anche ai percorsi più impervi, di modo da non scivolare ed avere maggiore aderenza con il terreno. E poi non dimentichiamoci di sentirci anche belle. Un bel cappello per proteggerci dai raggi o un bel paio di occhiali da sole ci renderanno la giornata ancora più bella e interessante.