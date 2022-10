Questa bevanda accelera il metabolismo e farebbe dimagrire

Il passare del tempo modifica non solo il nostro aspetto esteriore e il nostro relazionarsi agli altri, ma anche e soprattutto il nostro organismo. Se a 20 anni potevamo mangiare qualsiasi cosa e a qualsiasi ora senza avere troppi problemi, con l’arrivo degli “anta” le cose cambiano. La digestione rallenta e i chili si accumulano più facilmente. Un’alimentazione sana pertanto diventa fondamentale per una vita lunga e serena, lontana dai fattori di rischio di tanti disturbi che col tempo possono destare preoccupazioni. Il miglior modo per una dieta equilibrata e variegata è portare in tavola prodotti di stagione per garantirsi la loro freschezza e provenienza.

Ogni prodotto offerto dalla natura contiene micro e macronutrienti importanti per il benessere dell’organismo. Ad esempio al supermercato potremmo comprare un ortaggio antiossidante nemico del cancro come i cavoletti di Bruxelles. Ma oltre a ciò che mangiamo è importante anche cosa beviamo. Durante le giornate fredde e uggiose assumere una bevanda calda può portare incredibili benefici al corpo e alla mente, il tè bianco.

Questa bevanda accelera il metabolismo e sarebbe un toccasana per l’intero organismo

Il tè si ottiene per infusione delle foglie della pianta Camelia sinensis. Esistono diverse tipologie di tè, come il tè oolong, tè verde, tè nero e tè bianco che si differenziano per il procedimento di lavorazione. Questo in particolare rappresenta il fattore più rilevante per differenziare il prodotto finito. Il tè bianco viene prodotto facendo appassire all’aria le sue foglie dopo la raccolta. Viene chiamato bianco perché si ottiene selezionando unicamente i germogli di tè ricoperti di una peluria bianco-argento. È ricco di elementi nutrizionali, di polifenoli e sostanze antiossidanti che la rendono molto pregiata. Le sostanze in essa contenute infatti possono contrastare l’invecchiamento cellulare, con effetti antitumorali e antietà. Inoltre grazie alla presenza di metilxantine, questa bevanda accelera il metabolismo dei grassi facilitando il dimagrimento. Per questo è ideale per chi sta a dieta ma anche per chi desidera mantenere il proprio peso forma.

Una grande alleata della salute di mente e cuore

Grazie ai suoi antiossidanti il tè bianco è in grado di portare notevoli benefici al sistema cardiovascolare. Infatti queste sostanze aiutano a prevenire l’ipertensione, l’aterosclerosi e altre patologie a carico del cuore. Inoltre sembrerebbe che il tè bianco possa apportare benefici anche al cervello, proteggendolo dall’invecchiamento e contrastando l’insorgenza della demenza. Infine grazie alle sue proprietà sembra avere anche effetti positivi sullo stress. Ad ogni modo, atteso il suo contenuto di caffeina è opportuno non esagerare in quanto elevate quantità possono ingenerare ansia e nervosismo. Una buona tazza di tè durante i pomeriggi autunnali pertanto potrebbe essere un vero e proprio toccasana per il nostro benessere e peso forma.

