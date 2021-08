Le persone libere si riconoscono subito. Hanno gli occhi svegli, sono sempre in movimento, hanno fame di vita e desiderio di conoscenza. Sanno affrontare le loro paure, risolvere i problemi, e amano tanto. Alcune sono così da sempre, altre hanno fatto un percorso per stare sempre meglio, con se stessi e con gli altri. Quasi tutte avranno visto film, letto libri, ascoltato musica che le ispirasse.

Il film più amato da chi sogna l’avventura

Nell’articolo “I 3 film da vedere assolutamente prima di partire per una vacanza all’avventura” avevano già parlato del film “Into the Wild” di Sean Penn. Racconta la storia vera di Christopher McCandless, un giovane che dopo aver terminato gli studi decide di abbandonare tutto e partire da solo per l’Alaska. Il film è un susseguirsi di incontri, paesaggi, con l’alternanza di gioie e paure del protagonista. È un capolavoro che ogni amante del cinema deve necessariamente conoscere, ed è profondamente commovente.

Ma oltre alla trama e alle immagini, il film offre allo spettatore ancora di più. La colonna sonora, scritta e cantata da Eddie Vedder, è infatti un inno alla libertà, che non ci si stanca mai di ascoltare e riascoltare. Questo è l’album che tutti gli amanti della libertà devono conoscere a memoria. L’album contenente la colonna sonora è infatti la boccata d’aria di cui c’è bisogno quando ci si sente oppressi dalla società; l’immagine dei boschi fuori dalle colate di cemento della città; il brivido di libertà che corre lungo la schiena e ci ricorda chi siamo.

È questo l’album che tutti gli amanti della libertà devono conoscere a memoria

Alcune delle canzoni sono tanto famose da essere conosciute anche da chi non ha visto il film, come “Guaranteed” e “Society”. Il testo della seconda, in particolare, è significativo per comprendere il senso dell’intero film. Il ritornello dice infatti “Società, sei una razza folle. Spero che tu non ti senta sola, senza di me”. Si riferisce alla fuga del protagonista da una società fatta di convenzioni e categorie rigide, di cui si sente esausto. Ogni amante della libertà dovrebbe ascoltare questa canzone e l’album intero perché ci ricorda le nostre radici. Le canzoni della colonna sonora di “Into the Wild” sono una protesta pacifica contro tutto ciò che ci opprime, e un canto d’amore alla natura. Inoltre, la voce di Eddie Vedder, cofondatore del gruppo Pearl Jam, è calda e rassicurante. Ascoltarlo cantare fa bene al cuore ogni volta che ce n’è bisogno.