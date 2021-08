Il risotto di mare ai gamberoni e cozze è un piatto semplice e profumato che fa venire l’acquolina in bocca già al primo sguardo. Stiamo parlando infatti di una ricetta veloce e semplice da realizzare ma il cui risultato sarà un piatto raffinato e di grande effetto. Un possibile cavallo di battaglia culinario che ci aiuterà a stupire nelle grandi occasioni con amici e famiglia. Vediamo allora assieme come preparare gamberoni e cozze per un primo piatto ricco e all’insegna del gusto.

Tutto il necessario per preparare il nostro buonissimo risotto

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 360 gr di riso ribe;

b) 1 kg di cozze;

c) 12 gamberoni;

d) 200 gr di pomodori pelati;

e) 2 spicchi d’aglio;

f) 1 l di brodo vegetale;

g) 10 cl di vino bianco;

h) 1 ciuffo di prezzemolo;

i) olio extravergine di oliva;

l) sale;

m) pepe.

Gamberoni e cozze per un primo piatto ricco e all’insegna del gusto

Per prima cosa dovremo lavare per bene le cozze sotto abbondante acqua corrente, raschiare per bene con un coltellino e tirare via il bisso. Le cozze inoltre dovranno essere pulite facendo grande attenzione a non tralasciare alcuna impurità che potrebbe influire sul gusto del piatto.

Fatto questo mettiamo le cozze in un’ampia padella e facciamola andare a fiamma vivace finché non si saranno del tutto aperte. Togliamole dalla padella via via che si schiudono e, alla fine, filtriamo il liquido rilasciato e teniamolo da parte.

A questo punto schiacciamo l’aglio intero e facciamolo soffriggere in una padella ben capiente assieme ad un filo d’olio per circa un minuto. Eliminiamo quindi l’aglio e uniamo i gamberoni saltandoli e mescolandoli sul fuoco per farli insaporire. Sfumiamo il tutto con un po’ di vino bianco a fiamma vivace e, una volta che l’alcol avrà fatto il suo effetto, mettiamo da parte.

Versiamo ora il riso nella padella, tostiamolo a fuoco medio per due minuti, e mescoliamo il tutto per bene in modo che prenda sapore.

Tritiamo i pomodori grossolanamente e aggiungiamoli a pezzi per poi proseguire la cottura per altri 15 minuti. Il riso dovrà allora assorbire prima il liquido delle cozze e poi, man mano che si asciuga, il brodo aggiunto a mestolate.

Per finire non ci resterà che unire le cozze sgusciate e i gamberi, regolare di sale e finire la cottura per altri due minuti in padella. Facciamo riposare il preparato per qualche minuto e serviamolo già impiattato con una spolverata di pepe e abbondante prezzemolo tritato. Ecco allora che avremo preparato un gran primo piatto di mare dai gusti intensi e sofisticati in appena 20 minuti.

