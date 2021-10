La Camera di Commercio (CCIAA) di Caserta all’inizio dell’estate aveva pubblicato un bando di concorso per 33 borse di studio riservate a studenti universitari o iscritti a corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore), che si trovano in difficoltà economiche a cause della pandemia.

L’obiettivo dell’Ente camerale è quello di sostenere la prosecuzione degli studi dei giovani più meritevoli e appartenenti alle categorie sociali più fragili. Illustriamo i dettagli del concorso, perchè, appunto, sono in arrivo 33 borse di studio fino a 2.000 euro per questi studenti con ISEE fino a 25.000 euro.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Destinatari e presupposti delle 33 borse di studio

La dotazione finanziaria complessiva stanziata è pari a 60mila euro. In particolare, queste risorse sono così ripartite:

28 borse di studio (2.000 euro cadauna) andranno a beneficio di studenti regolarmente iscritti o immatricolati all’A.A. 2020/21;

5 invece (800 euro cadauna) saranno riservate a studenti frequentanti corsi ITS nell’A.S. 2020/’21.

L’articolo 6 precisa invece nei dettagli quali sono i casi di incompatibilità di questi sussidi con altre eventuali borse di studio percepite.

Inoltre, in ogni caso è previsto che il richiedente versi in condizioni di disagio a causa di una delle seguenti circostanze:

perdita di fatturato del 30% nel 2020 (rispetto al ’19) dell’attività lavorativa del genitore titolare di ditta individuale o socio di una società di persona;

decesso di un genitore causa Covid 19, e titolare di ditta individuale o socio di una società di persona.

I requisiti di partecipazione a questi sussidi fino a 2.000 euro

Il bando precisa che la partecipazione è subordinata al possesso di tutti i requisiti previsti. In particolare, per gli studenti universitari si richiede:

la regolare iscrizione all’A.A. 2020/’21 ad uno dei seguenti corsi: laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;

la residenza in provincia di Caserta;

il non aver superato i 30 anni di età;

un ISEE familiare inferiore o pari a 25.000 euro;

l’aver conseguito almeno metà CFU (Crediti Formativi Universitari) previsti per ciascun anno accademico concluso. Tale requisito non è richiesto alle matricole;

il rispetto delle condizioni di disagio economico, come sopra specificato.

Invece con riferimento agli studenti dei corsi ITS, il bando richiede:

la regolare iscrizione a un corso ITS per l’anno 2020/’21

il rispetto di tutti gli altri requisiti validi per il caso degli universitari, tranne quelli relativi ai CFU.

Borse di studio fino a 2.000 euro per questi studenti con ISEE fino a 25.000 euro

L’Allegato 1 di cui al bando contiene la domanda di concessione che dovrà essere inviata, compilata, in formato PDF. Inoltre andranno allegati la dichiarazione ISEE, il certificato di iscrizione scolastica, l’attestato di carriera (per gli universitari), la copia di un documento di identità. I restanti requisiti saranno invece dichiarati mediante l’Allegato 2.

Domanda e documenti andranno inviati per email all’indirizzo dell’Ente camerale indicato nel bando. Il termine ultime per l’inoltro delle domande di concessione è fissato per le ore 12.00 del 15 ottobre.

Per eventuali dubbi e/o casistiche particolari, si invita il Lettore interessato alla visione integrale del bando.

Approfondimento

Lavoro, carriera e successo con questo percorso scolastico.