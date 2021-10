In casa riprendiamo le forze dopo una lunga giornata di lavoro. Ci rilassiamo e scherziamo insieme agli amici. Ceniamo a lume di candela con il nostro o la nostra partner. Quando apriamo la porta d’ingresso, vogliamo che gli ambienti rispecchino la nostra identità. Raggiungere questo scopo può sembrare difficile e dispendioso. Eppure, basta un po’ d’inventiva per trasformare oggetti comunissimi in elementi di design di grande impatto.

5 idee originali ed economiche per arredare la casa utilizzando le cornici

Spesso pensiamo che per arredare bene una casa, conferendole un’identità originale, sia necessario spendere molti soldi in quadri costosi. Niente di più falso. Si può ottenere un effetto eccezionale anche con oggetti insospettabili, che abbiamo già nel nostro appartamento o che possiamo reperire facendo due passi. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno, per iniziare, è una cornice vuota.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Cornici naturali

Una felce dal verde intenso. Il colore delicato di un fiore secco. Il rosso intenso di una foglia autunnale. Le passeggiate nei parchi o in montagna sono ricche di tesori da esibire nel nostro appartamento. Scegliamo l’elemento vegetale che preferiamo e inseriamolo in una cornice tra due vetri trasparenti. Useremo il muro come sfondo. Eco fatto: tutta la bellezza della natura pronta per essere ammirata.

L’eleganza delle posate

Andiamo in cucina e apriamo il cassetto delle posate. Se non ci concentriamo sulla loro funzione, possiamo renderci conto che cucchiai, forchette e coltelli hanno forme eleganti e particolari. Perché non dare loro il palcoscenico che meritano? In una cornice vuota, adagiamo la nostra posata d’elezione su un pezzo di velluto (l’amaranto, il marrone e il blu scuro sono particolarmente adatti allo scopo). Possiamo formare delle composizioni con posate diverse o disporne di uguali una di fianco all’altra, nel medesimo senso o una dritta, una al contrario e così via. Come sfondo, un’alternativa è il tessuto intrecciato di colore chiaro, ma anche il nostro muro può costituire una valida opzione.

Scripta manent

Se siamo appassionati di letteratura, poi, possiamo adornare in modo originale il salotto con le pagine strappate dai nostri libri preferiti. In questo caso, la cornice dovrebbe, almeno in parte, essere in sintonia con il contenuto (non ci immaginiamo, ad esempio, una cornice molto moderna per un romanzo ottocentesco). Se non vogliamo rovinare i nostri amati libri, possiamo anche stampare una citazione da internet e ingrandirla: ci darà ispirazione ogni volta che la rileggeremo.

Esporre le monete in una cornice

I fan della numismatica, invece, possono esporre le loro monete preferite su uno sfondo di velluto. Ma non c’è bisogno di avere una collezione importante. Se amiamo viaggiare, ad esempio, possiamo esibire le monete dei luoghi in cui siamo stati. Ci ricorderanno le nostre avventure in giro per il Mondo mentre siamo comodamente seduti sul divano.

Basta una cornice

Per concludere questa rassegna delle 5 idee originali ed economiche per arredare la casa utilizzando le cornici, impariamo a sfruttare al massimo proprio queste ultime. Una bella cornice, infatti, può essere da sola l’aggiunta perfetta alle nostre pareti. Ancora meglio se ne abbiamo tre o più, anche di forme diverse. Dipingiamole dello stesso colore e disponiamole su un muro lasciandoci guidare dalla creatività.